Eligen jefes de F1 a “Checo” entre los 10 mejores

CIUDAD DE MÉXICO .-Todavía no tiene un asiento confirmado en un bólido de Fórmula Uno para la temporada 2021, pero Checo Pérez apareció en el Top 10 de los mejores pilotos del año según los “jefes” del serial más importante del automovilismo.

El tapatío aparece en el quinto puesto de votos recibidos de una encuesta que fue revelada hoy en el sitio oficial de la F1.

Hay señalar que el mexicano Sergio Pérez, que hace un par de semana apenas ganó su primer carrera en la F1 en una carrera de 10 años, no apareció en la encuesta realizada en 2019, donde Hamilton en esa ocasión logró 169 puntos.

El sitio señaló que se le pidió a los diez directores de equipo que enviaran su lista de los 10 mejores pilotos del año, con la condición de que su clasificación individual permaneciera en el anonimato.

“Los conductores recibieron puntajes basados ??en el sistema actual de puntos de F1 (25 para el mejor piloto hasta uno para el décimo en cada lista) y luego esos puntajes se combinaron para crear una clasificación”, informó el sitio oficial.

El británico Lewis Hamilton encabeza la votación con 171 puntos, mientras que Checo tiene 82 puntos.

La lista solamente tiene a los 10 mejores pilotos de la F1, donde el segundo puesto lo tiene Max Verstappen con 156 puntos, y en tercer puesto Charles Leclerc con 132 puntos.

El cuarto puesto es para Daniel Ricciardo.

