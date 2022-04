Elevarían empresas 25% su productividad al incluir mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Lograr que en las empresas exista una diversidad de género, en la que hombre y mujeres comiencen a tener una participación más equitativa, puede incrementar la productividad hasta en un 25 por ciento, consideró Katia Eschenbach, CEO de la multinacional Trafigura.

La directiva aseguró que lo más importante es la diversidad para sumar las características y capacidades de cada individuo.

«Yo creo que algo que siempre ha estado malentendido es que la mujer quiera actuar o ser igual que el hombre cuando lo que nos enriquece es la sensibilidad que tenemos por ser mujeres, eso es lo que nos permite tener otra visión ante las cosas.

«Está probado y las estadísticas son que si tú tienes un podio donde tienes igual número de mujeres vas a incrementar la productividad de las empresas hasta en un 25 por ciento, si todavía a eso le sumas una diversidad, no nada más de género sino también de diferentes culturas, llegas hasta un 37 por ciento de productividad; y por simples números económicos lo deberían estar haciendo cada una de las empresas», puntualizó.

Durante el taller, Mujeres en Energía, Cerrando la Brecha de Género, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Lucía Bustamante, directora de relaciones gubernamentales, asuntos externos y corporativos de Shell México, también señaló que es necesario romper la estructuras y los sesgos inconscientes, que es lo que permea en las organizaciones.

«Es totalmente cierto que la mayoría de estás corporaciones (de energía) fueron formadas por y para hombres, evidentemente hay estructuras ahí e incentivos que fomentan ciertos comportamientos de liderazgo que solo son reconocidos como masculinos y eso difícilmente se puede romper si no atacamos la otra parte que son los sesgos inconscientes.

«Esos sesgos, como el de la doble atadura, quiere decir que las mujeres estamos en una situación donde se define como líder a las características de un señor, entonces, si nos parecemos a los señores, ésta doble atadura nos dice que somos demasiado agresivas y si no nos parecemos entonces no somos competentes; esa doble atadura nos limita el avance a través de esos lentes de la definición de un líder», apuntó.

Margarita Alanis, jefa de recursos humanos de Protexa, ejemplificó la discriminación que sufren las mujeres -sólo por su género- para acceder a puestos de mayor rango.

«Hace unos años trabajé en un grupo financiero, y por equis causa mi jefe se fue, y de alguna manera, internamente, era la candidata y me mandó a hablar el CEO y me dice que no me puede considerar porque era mujer, me acababa de casar y porque seguramente iba a querer tener hijos, y que aunque no había una política interna sobre eso, se requería un hombre, por eso decidí renunciar», relató Alanis.