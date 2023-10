Elementos de Fuerza Civil allanan domicilio, amenazan a familia y manosean a niña

Anahuac, Nuevo León .— La tranquilidad en el hogar de la familia Hernández Rodríguez, ubicada en la calle Río Balsas #205, Colonia Independencia, se vio violentamente interrumpida cuando un contingente de agentes de Fuerza Civil allanó su hogar.

Rosa María Rodríguez Castellano, de 43 años madre de tres hijos, y su conyuge, Juan Carlos Hernández Martínez, de 43 fueron sometidos a un registro ilegal de su domicilio por los agentes policiacos, que allanaron su domicilio, sin mostrar ninguna orden judicial

Los agentes robaron la bolsa de la madre de familia, que contenía dinero, y revolvieron todas las habitaciones de la casa, causando daños, además de robar algunas pertenencias de valor.

Hurtaron un DVR (grabador de video) de las cámaras de seguridad, para evitar dejar evidencia de sus hechos ilícitos, perpetrados al amparo de la noche, actuando como delincuentes.

Una agente, con el pretexto de revisar a las mujeres, aprovechó para manosear en sus partes nobles a una niña de 10 años.

Los elementos de Fuerza Civil sacaron del domicilio a un amigo de las hijas de la familia, asegurando que tenían información que andaba “mal”. Se desconoce el paradero del joven.

Los oficiales acusaron a Rosa de estar involucrada en actividades delictivas, basándose en supuestas pruebas fotográficas, la respuesta de Rosa, que negó cualquier relación con el crimen, no pareció ser suficiente para los agentes, quienes insistieron en que ella conocía a ciertas personas involucradas en actividades ilícitas.

Rosa también expresó su temor y frustración ante la falta de respuesta de las autoridades locales a esta situación, indicando que esta no era la primera vez que su familia había enfrentado acusaciones y abusos de este tipo por parte de la Fuerza Civil.

Señaló que se había visto obligada a mudarse de su casa anterior debido a incidentes similares.

El padre de familia, quien trabaja como mesero, iba saliendo de su hogar y lo obligaron a caminar hacia la esquina, donde lo interceptaron y lo mantuvieron interrogándolo y amedrentándolo, durante 4 horas.

“Me decían que yo que yo andaba trabajando con los malandros y que esto y que lo otro, les dije no, pues yo donde trabajo es en un bar, y ahí me tuvieron, me dijeron que me iban a llevar y que no me la iba a acabar “.

La familia Hernández Rodríguez tiene miedo a represalias. Que los elementos de Fuerza Civil Nuevo León regresen y les “siembren” algo ilícito, por lo que piden a las autoridades estatales su intervención, ya que ellos se han tenido que cambiar de casa, cerraron un puesto de comida porque eran víctimas de un acoso policial.

“Yo tenía un puesto de comida y lo tuve que quitar por lo mismo, porque llegaban y me agredían y este maltrataban a mis hijas y yo me cambié de casa y aquí vinieron a dar otra vez.

Yo no sé ya, yo la verdad, yo ya no sé con quién quejarme, porque aquí nomás no hacen caso” enfatizó la madre de familia.