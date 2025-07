El regreso de Pacquiao se queda apenas corto

Manny Pacquiao, left, fights Mario Barrios in a welterweight title boxing match Saturday, July 19, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

LAS VEGAS (AP) — Manny Pacquiao desafió a sus detractores, a las probabilidades e incluso al Padre Tiempo el sábado. Pero al final se quedó corto en las tarjetas de los jueces.

Apenas.

Mario Barrios se salvó, al obtener un empate mayoritario para retener el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Dos jueces puntuaron la pelea como empate y Barrios obtuvo una victoria de 115-113 en la tercera tarjeta.

Pacquiao, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional el mes pasado, intentaba romper su propio récord como el campeón de peso welter de mayor edad. Tenía 40 años en 2019, cuando ganó por decisión dividida sobre Keith Thurman.

Ésta también fue la primera aparición en el ring en casi cuatro años para el filipino de 46 años. En 2021 había sufrido una derrota por decisión unánime ante el cubano Yordenis Ugás.

Barrios, de 30 años, originario de San Antonio y de ascendencia mexicana, era el favorito con -275 en BetMGM Sportsbook. Esperaba recuperarse de un empate por decisión dividida el 15 de noviembre contra Abel Ramos, pero estuvo muy lejos de dominar la pelea.

Se resignó a colocar su foja 29-2-2. La multitud, mayoritariamente a favor de Pacquiao, abucheó ruidosamente la decisión.

El currículum del filipino incluye 12 campeonatos mundiales en ocho divisiones. Ahora tiene un récord de 62-9-2.

Y dijo justo después de la pelea que probablemente ésta no sería la última.

Sebastian Fundora (23-1-1 con 15 nocauts) retuvo su título superwelter del CMB cuando Tim Tszyu (25-3) no salió para el octavo asalto en el combate coestelar. Fundora derribó a Tszyu con un zurdazo en el primer asalto y dominó la acción con 118 golpes de poder, según Compubox.

Hizo retroceder repetidamente al australiano.

“Soy el tipo más grande”, dijo Fundora, quien ostentó una ventaja 69-63 en las tarjetas de los tres jueces. “Todos dicen que soy un matón en el ring, así que pensé que debería empezar a intimidar realmente a estos tipos. Simplemente seguí trabajando en la agresión durante toda mi carrera y hemos estado avanzando”.

Fue una gran semana para Fundora, quien fue aceptado en Harvard y luego ganó la revancha con Tszyu. La primera pelea, el 30 de marzo de 2024 fue mucho más cerrada –Fundora emergió con una victoria por decisión dividida.

El residente de Coachella, California, también había sido el campeón de la OMB, pero esa organización le despojó de su cinturón por no pelear contra el retador obligatorio, el boricua Xander Zayas.