El “Piojo” Herrera revela que ya cuenta con varias ofertas de Europa

CIUDAD DE MÉXICO.-A días de ser despedido del América, Miguel Herrera habló sobre su futuro como director técnico. En ese sentido, reveló que ya cuenta con varias ofertas sobre la mesa, todas ellas procedentes del extranjero.

Es bien sabido que Miguel Herrera es un DT cotizado gracias a los múltiples éxitos que cosechó con América. Por ende, y tal como señaló en entrevista con TUDN, tiene ofertas de varios equipos del futbol europeo.

“Me han hablado de Europa, que mi nombre está en la mesa de varios clubes que podrían estar pensando cambiar de técnico y eso me da mucho gusto, pero no me ha hablado nadie” Miguel Herrera

Selección Chilena estaría buscando a Miguel Herrera

En la misma entrevista, Miguel Herrera hizo eco de los rumores que lo colocan como uno de los candidatos para tomar las riendas de la Selección Chilena, los cuales, acotó, le dan gusto, ya que dicho combinado es uno de los más importantes de Sudamérica.

Aunado a ello dio a conocer que equipos de países como Arabia Saudita y China también se le han acercado para realizarle propuestas laborales. Sin embargo, comentó que por el momento no le interesa trabajar en esos lugares.

“Me han llamado de fuera, de Arabia, de China, no me llama la atención eso ahorita. Por supuesto que está también mi nombre en la mesa de la gente de Chile, que me ha estado llamando para ver si me interesa, es una selección atractivísima, pero tampoco he recibido una llamada de la Federación chilena, yo lo sé porque me dijeron que está surgiendo mi nombre en la Selección de Chile y me da gusto” Miguel Herrera

¿Miguel Herrera llegaría al Cruz Azul?

Cabe señalar que en charla con ESPN, Miguel Herrera de igual modo habló sobre las versiones que lo vinculan al Cruz Azul. Al respecto afirmó que tal opción sería más que interesante en virtud de la grandeza del club celeste.

No obstante, y tomando en cuenta diversos trascendidos, por ahora La Máquina tiene tres opciones para suplir a Robert Siboldi; esas son Matías Almeyda, Hugo Sánchez y Alfonso Sosa.