El organismo arbitral admite un “error de juicio”

Erling Haaland festeja con el portero Gianluigi Donnarumma y su compañero del Manchester City Ruben Dias tras el partido ante el Manchester United en la Liga Premier el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ian Hodgson)

Erling Haaland festeja con el portero Gianluigi Donnarumma y su compañero del Manchester City Ruben Dias tras el partido ante el Manchester United en la Liga Premier el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ian Hodgson)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El organismo rector de los árbitros de la Liga Premier admitió un “error de juicio” después de que el controversial gol de Erling Haaland decidió el domingo el 199no derbi de Manchester.

Eso será de poco consuelo para Manchester United después de una derrota 1-0 ante el Manchester City, que se quedó con 10 hombres, en Old Trafford.

Manchester United estaba indignado después de que el VAR concedió el gol de la victoria de Haaland a los 60 minutos.

Inicialmente el gol fue anulado por fuera de juego, pero tras la revisión del VAR se revirtió la decisión en el campo, lo que provocó un rugido de celebración de los aficionados visitantes, incluido Noel Gallagher de Oasis.

Los jugadores del United estaban indignados por la decisión, el mediocampista del City Enzo Fernández aparentemente estaba en posición adelantada durante la jugada previa. Pero la Liga Premier dijo que el gol fue concedido porque, pese a lanzarse para cabecear el balón, el argentino no lo tocó antes de que llegara a Haaland en el segundo palo.

Sin embargo, las reglas del fútbol establecen que un jugador está interfiriendo en el juego cuando “claramente intenta jugar un balón” o “disputa el balón con un oponente”.

‘Error de juicio’

El organismo arbitral que supervisa los partidos de la Liga Premier, Pro Ref, dijo el domingo por la noche que el VAR “no reconoció el probable impacto” de la posición de Fernández y “debió haber recomendado una revisión en el campo”.

Pro Ref dijo que se había puesto en contacto con el United para reconocer un “error de juicio” relacionado con el gol de la victoria .

El defensor del United Lisandro Martínez, que estaba disputando el balón con Fernández, previamente lo calificó de “injusticia” y el entrenador Michael Carrick también estaba perplejo.

“No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo”, dijo. “Es preocupante, realmente lo es, si así es como el juego es visto por quienes están arbitrando”.

Preguntado en ese momento si pensaba que obtendría una mejor explicación del organismo rector de los árbitros o incluso una disculpa, Carrick dijo: “Espero con interés eso”.

Aunque el reconocimiento del error llegó poco después, fue demasiado tarde para evitar que el United cayera a una segunda derrota de la temporada después de cuatro partidos.

Tarjeta roja para Foden

Los aficionados del City pueden haber sentido que se hizo justicia después de que Phil Foden fue expulsado al 23 por patear a Bruno Fernandes.

Foden y los jugadores del City protestaron en el campo y el entrenador Enzo Maresca dijo que Fernandes también debió haber visto la roja por el altercado.

Con un hombre de más, el United estrelló el balón en el poste a ambos lados del descanso: primero con un tiro libre de larga distancia de Marcus Rashford y luego con un disparo raso de Kobbie Mainoo desde el borde del área.

Fue el primer derbi de Maresca desde que tomó el relevo de Pep Guardiola al final de la temporada pasada y la victoria extendió el inicio perfecto del City en la temporada. El City alcanzó en puntos al campeón defensor Arsenal en la cima de la clasificación.

“La tarjeta roja cambió el plan del partido, pero hay que reconocer el mérito de los jugadores y su esfuerzo, espíritu y unión, fue brillante”, dijo Maresca. “Ya es una situación anormal cuando eres capaz de ganar un partido con 10 jugadores. Es fantástico. Además este partido es un derbi, así que es aún mejor”.

El United es 13ro en la clasificación con apenas una victoria en cuatro partidos.

El equipo de Carrick juega contra Brighton en la Copa de la Liga inglesa el miércoles, después de haber sido eliminado del torneo en la fase más temprana contra el Grimsby de cuarta división la temporada pasada. El United juega el próximo fin de semana contra el Fulham, que aún no ha ganado, antes del parón internacional.

“No hemos conseguido tantos puntos como nos hubiera gustado a estas alturas, seguro. No hay forma de evitarlo. Pero no necesitamos un descanso ni un reinicio. Solo tenemos que seguir adelante y volver a ganar”, dijo Carrick.

Otro récord para Haaland

Con su anotación, Haaland se convirtió en el máximo goleador en la historia del derbi de Manchester en la Liga Premier con nueve.

Superó a Wayne Rooney y Sergio Agüero, ambos con ocho.

Alcanzó esa cifra en ocho partidos, en comparación con las 21 apariciones de Rooney y las 13 de Agüero.

Fue el sexto gol de Haaland en la temporada en todas las competiciones.

“Se nota que está feliz, no solo hoy, incluso día a día en las sesiones de entrenamiento”, dijo Maresca. “En la medida en que mantengamos feliz a Erling, todos estamos felices . ¿Cómo se dice en inglés, ‘happy wife, happy life’?

“Happy Erling, happy life”.

El City amplió su récord como el equipo que ha ganado más partidos contra el United en Old Trafford en la Liga Premier que cualquier otro rival, con 10 victorias.

Liverpool es segundo con ocho triunfos. Arsenal y Chelsea tienen seis.

Coventry arrasado

El inicio de temporada de pesadilla del Coventry continuó con una derrota en casa el domingo por 5-0 ante Brighton.

Tras quedar en la cima del Championship, la segunda división inglesa, la temporada pasada, ha sido un duro despertar para el equipo de Frank Lampard desde su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Cuatro derrotas consecutivas han dejado al Coventry anclado en el fondo de la clasificación, sin goles y con una diferencia de menos 10.

Brighton se fue al descanso arriba 1-0 gracias al tanto de Charalampos Kostoulas, antes de desatar una avalancha goleadora tras el medio tiempo con tantos de Malick Yalcouye, Pascal Gross, Lewis Dunk y Yasin Ayari.