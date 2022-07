El mexicano Brandon Moreno es nuevo campeón de la UFC

CIUDAD DE MÉXICO.- El peleador mexicano Brandon Moreno se impuso a Kai Kara- France, con esto se convirtió en nuevo campeón del cinturón interino de peso mosca de la UFC.

La victoria para Moreno llegó en el tercer round por nocaut en UFC 277.

No es la primera vez que Moreno consigue este título, porque con este triunfo el mexicano recupera el título que había perdido en enero pasado frente a Deiveson Figueiredo.

Brandon no falló con los pronósticos porque llegaba a la pelea como amplio favorito y así fue, volvió a derrotar a Kai Kara-France como había sucedido en 2019.

Moreno es originario de Tijuana, Baja California y en esta ocasión sigue ampliando su gran carrera en la UFC.

