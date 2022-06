El Jubileo de Platino de Isabel II comienza con pompa

De izquierda a derecha, el príncipe Jorge; Camila, duquesa de Cornualles, y Catalina, duquesa de Cambridge, salen del Palacio de Buckingham para el Desfile del Estandarte en Londres, el miércoles 2 de junio de 2022 en el primero de los cuatro días de celebraciones para conmemorar el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Las celebraciones durante el fin de semana conmemora los 70 años de reinado de la monarca. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP)

LONDRES.— Los cuatro días de celebraciones en honor de los 70 años en el trono de la reina Isabel II comenzaron el jueves con una muestra de tradiciones militares británicas, desde los días de caballos y cañones a la era de los jets.

Las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino arrancaban con el Desfile del Estandarte, una marcha militar anual que conmemora el cumpleaños oficial del soberano desde 1760. Se esperaba que la reina apareciera al final del desfile con los miembros con tareas oficiales de su familia en el balcón del Palacio de Buckingham, cuando 70 aeronaves sobrevolarían el lugar.

El jubileo se celebraba con un fin de semana de cuatro días. Los festejos incluían una misa de acción de gracias el viernes en la catedral de San Pablo de Londres, un concierto el sábado en el Palacio de Buckingham y un desfile el domingo por la tarde con miles de artistas reunidos de escuelas y grupos comunitarios de todo el país.

Se esperaba que organizaciones vecinales y particulares celebraran miles de fiestas callejeras en todo el país, una tradición iniciada con la coronación de la reina en 1953.

Isabel, de 96 años, es la monarca británica que más tiempo ha reinado y la primera en alcanzar el hito de siete décadas en el trono. El jubileo da a mucha gente -incluso a los que ven la monarquía con indiferencia- la ocasión de reflexionar sobre el estado de la nación y los enormes cambios producidos durante su reinado.

El exprimer ministro John Major, uno de los 14 primeros ministros que ha habido durante el reinado de Isabel, dijo que la estoica presencia de la monarca ha ayudado a dirigir el país durante décadas.

‘La reina ha representado nuestra mejor versión durante 70 años’, dijo a la BBC.

En un mensaje escrito con motivo del acontecimiento, la reina dio las gracias a los británicos y ciudadanos de la Mancomunidad que participaron en la organización de celebraciones. Para muchos, la ocasión es la primera oportunidad de un gran festejo desde que comenzó la pandemia del coronavirus hace más de dos décadas.

‘Sé que se crearán muchos recuerdos felices en estas ocasiones festivas’, dijo Isabel.

‘Me sigue inspirando la buena voluntad que se me muestra, y confío en que los próximos días ofrezcan una oportunidad para reflexionar sobre todo lo conseguido durante los últimos 70 años, mientras miramos al futuro con confianza y entusiasmo’, dijo.

Llegaron felicitaciones de líderes mundiales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, describió a Isabel como ‘el hilo de oro que une a nuestros dos países’ y una de las ‘muy pocas constantes’ en el escenario internacional.

En un mensaje en video grabado en inglés, Macron dijo que la reina es ‘nuestra amiga, una aliada cercana, nuestro ejemplo de servicio a los demás’.

El Desfile del Estandarte, que abría los actos oficiales, es una tradición anual que recuerda cómo se mostraban estandartes a los soldados para asegurarse de que reconocían hitos importantes si se desorientaban en combate.

En el desfile participaban soldados de la División Nacional, compuesta por siete regimientos que hacen labores ceremoniales para la reina. Sus miembros son soldados con instrucción plena que a menudo son destinados al extranjero cuando no cumplen tareas ceremoniales.

Cada año, una unidad diferente tiene el honor de mostrar su estandarte. El Primer Batallón de Guardias Irlandeses es el destacado del Jubileo de Platino.

Miles de personas, algunas de las cuales pasaron la noche al raso, esperaban a los lados del recorrido, muchas con banderas británicas, sombreros de fiesta o tiaras de plástico.

Carly Martin, que llegó en un autobús nocturno desde el sur de Londres con su hija, dijo que había acudido para ‘fabricar recuerdos’.

‘Una nunca va a volver a ver esto en su vida’, dijo. ‘Al menos no en la mía, quizá no en la de mi hija (…) Setenta años, es lo único que he conocido’.

Varios manifestantes fueron detenidos tras saltar las barreras y llegar a la ruta del desfile. El grupo Animal Rebellion se atribuyó la autoría de la protesta y dijo que exigía ‘que se reclamen los terrenos reales’.

Entre vítores y el sonido de los cascos, varios carruajes tirados por caballos llevaron a miembros de la familia real, como la esposa del príncipe Guillermo, Catalina, y sus hijos el príncipe Jorge, la princesa Charlotte y el príncipe Luis, desde el Palacio de Bukingham y al Horse Grounds Parade, un recinto de desfiles ceremoniales en el Parque de St. James a un kilómetro (0,6 millas) de distancia.

Se esperaba que la reina apareciera dos veces en el balcón del Palacio de Buckingham, aunque el príncipe Carlos jugaría un papel clave en las celebraciones, por ejemplo al recibir el saludo de los soldados en nombre de su madre. Isabel ha tenido problemas de movilidad últimamente, y su equipo ha tenido cuidado de facilitarle todo lo posible las cosas.

La esposa del príncipe Carlos, Camila, y otros miembros de la familia llegaron en carruajes para observar el desfile desde un edificio con vistas al recinto.

El duque y la duquesa de Sussex se reunirán con otros miembros de la familia para asistir al espectáculo. La pareja ha viajado desde su casa en California para participar en las celebraciones.