El FBI podrá acceder a tu historial de navegación

CIUDAD DE MÉXICO.-El internet puede decir mucho de ti. Aun cuando trabajes en modo incógnito o borres tu historial, siempre hay una huella de tus búsquedas, tus compras, tus conversaciones. El FBI lo sabe y ahora podrá acceder a toda esa información sin una orden.

El Senado de los Estados Unidos votó para permitir a las agencias policiales como el Buró Federal de Investigaciones (en inglés, Federal Bureau of Investigación o FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (en inglés, Central Intelligence Agency o CIA) acceder al historial de navegación de una persona sin la necesidad de una orden judicial.

Según han informado medios de Estados Unidos, aunque la llamada “Ley Patriota” contempla protección a la privacidad de las personas, esta ya no será una garantía debido a que durante la sesión obtuvo un solo voto, “ya que muchos senadores que podrían haber votado a favor de ella no se presentaron”, señala The Next Web.

Detallaron que, mediante cambios en los términos de privacidad, ahora las agencias policiales tendrían la facultad de vigilar el comportamiento en Internet de los ciudadanos.

El argumento para invadir la privacidad de los estadounidenses sin una orden previa es mantener la seguridad nacional.

Así, de acuerdo con la sección 215 de la Ley Patriota, el FBI y otras agencias pueden acudir a los proveedores de Internet y pedir los datos de navegación de una persona sin tener que explicar las razones.

Esta votación no llega en el mejor momento. Alrededor del mundo especialistas han hecho notar los posibles problemas de privacidad que la humanidad está enfrentando debido al constante uso de plataformas digitales y a las cada vez más avanzadas tecnologías, por ejemplo de reconocimiento facial.

Asimismo, hay un creciente nivel de preocupación entre los defensores de la privacidad, ya que los gobiernos de todo el mundo están utilizando la pandemia del coronavirus como pretexto para insertar nuevas medidas de vigilancia.

Un ejemplo de lo anterior es un posible sistema de rastreo de celulares que Google y Apple están apoyando con la intención de alertar a las personas que han tenido contacto con alguien contagiado de Covid-19.

Evan Greer, el subdirector de Fight For The Future, un grupo de defensa digital sin fines de lucro, le dijo a Motherboard que la Ley Patriota debería ser derogada: “La Ley Patriota debe ser derogada en su totalidad, incendiada y enterrada en el suelo. Es una de las peores leyes aprobadas en el siglo pasado, y no hay evidencia de que los programas de vigilancia masiva que permite hayan salvado una sola vida humana”.