El exmariscal de la NFL Jay Cutler es condenado a 4 días de cárcel por conducir ebrio

Jay Cutler, quarterback de los Bears de Chicago, se prepara para un encuentro ante los Broncos de Denver, el 11 de agosto de 2016 (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

FRANKLIN, Tennessee.- El ex mariscal de campo de los Broncos, Bears y Dolphins, Jay Cutler, pasará cuatro días en la cárcel después de declararse culpable de conducir bajo la influencia del alcohol, informó el canal televisivo WSMV.

Cutler, de 42 años, fue arrestado en octubre después de impactar por detrás con su camioneta a otro vehículo. La policía informó que Cutler olía a alcohol, tenía los ojos enrojecidos y arrastraba las palabras.

Según una declaración jurada de arresto, Cutler ofreció al otro conductor 2 mil dólares para que no llamara a la policía y le permitiera irse.

Cutler se negó a realizar una prueba de sobriedad en el lugar y fue llevado a un hospital, donde se le tomó una muestra de sangre tras obtener una orden de registro. La policía dijo que también halló dos armas de fuego en el coche, incluida una pistola cargada.

Cutler también fue acusado de no ejercer el debido cuidado para evitar una colisión y de negarse a la prueba de alcoholemia.

WSMV informó que un cargo por posesión de armas fue desestimado como parte del acuerdo de culpabilidad, y Cutler accedió a entregar la pistola.

Cutler pagará una multa de 350 dólares y cumplirá cuatro días en la cárcel del condado de Williamson a partir del 29 de septiembre. Luego estará en libertad condicional sin supervisión durante un año y deberá asistir a una clase de seguridad para conductores sorprendidos bajo la influencia del alcohol, informó la estación.

Seleccionado en la primera ronda del draft y procedente de Vanderbilt, Cutler jugó 12 años en la NFL, lanzando para 227 touchdowns y más de 35.000 yardas. En su única aparición en los playoffs, llevó a los Bears de Chicago a la final de la Conferencia Nacional.