El cáncer de mama avanza sin dolor

NUEVO LAREDO, TAM.- A partir del 1 de octubre hasta el mes de diciembre, el área de Rayos del Hospital General “Solidaridad”, ubicado en Maclovio Herrera 2333, iniciará con una campaña de reforzamiento de mastografías para detectar el cáncer de mama, se invita a las mujeres a realizarse este estudio.

La doctora Maura Alicia Almanza Hernández, jefe de Rayos X, mencionó que la campaña la cual es completamente gratuita para toda la población abierta, se habrá de mantener hasta el mes de diciembre, solamente que por ser octubre el “Mes de cáncer de mama”, se intensificarán los estudios.

“El 19 de octubre se celebrará mundialmente el “Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama”, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, las mujeres tienen que venir a registrarse”, explicó.

Añadió que aquellas mujeres que traigan secreciones, nódulos o que detecten algunos cambios en la piel que se atiendan de forma inmediata, tan pronto se detecten algo anormal con la autoexploración mamaria, acudir a su médico y posteriormente hacerse la mastografía, para la detección temprana de la enfermedad.

Precisó que muchas mujeres piensan que por no sentir dolor en sus mamás no creen que puedan tener alguna lesión maligna, lo que es completamente falso porque el cáncer no presenta dolor, cuando tiene algún signo son que la piel se empieza a sumir y hay cierto endurecimiento.

Destacó que el dolor no es sinónimo de cáncer, este puede ser debido a una mastitis, la cual se presenta casi siempre mediante el ciclo de menstruación, por ello la autoexploración y la detección temprana hacen que aunque sea un proceso inflamatorio, inmediatamente acudan con el médico.

Reveló que posteriormente en caso de que sea una mujer joven se le realice el ultrasonido, si es una paciente adulta arriba de los 35 años hacerse la mastografía, esta campaña es para las mujeres de ambos Laredos.

“Tanto el eco como la mastografías son gratuitas porque el eco es complementario”, dijo.

Almanza Hernández, mencionó que en lo que va de este año han detectado dos pacientes con cáncer de mama, las cuales ya están siendo atendidas en el Centro Oncológico, a diario realizan alrededor de 150 mastografías por semana.