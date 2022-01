El arrebato de un millón de dólares de Brown

ESTADOS UNIDOS.-El arrebato de Antonio Brown de quitarse la camisa y así salir del campo durante el partido que Tampa Bay ganó a los Jets de Nueva York le costará cerca de un millón de dólares por bonos.

De acuerdo con US Today Sports, que cita información de Michael Ginnetti, especialista en contratos y nóminas de jugadores de las principales ligas de deportes profesionales de Estados Unidos, Brown perderá 333 mil 333 dólares por no sumar ocho atrapadas, otra cantidad igual por faltarle 55 yardas después de una recepción y otro monto similar por no conseguir un touchdown en recepción.

Antonio Brown fue expulsado de Tampa Bay después de que abandonara sin camisa el partido ante los Jets de este domingo.

El entrenador Bruce Arians informó después del juego, el cual ganaron los Bucaneros 28-24, que Brown estaba fuera del equipo.

‘Ya no es un Buc’, dijo Arians. ‘¿Está bien? Ese es el final de la historia. Hablemos de los chicos que salieron y ganaron el juego’.