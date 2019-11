El accidente por el que murió Natasha Richardson, actriz de ‘Juego de Gemelas’

CIUDAD DE MÉXICO.-Natasha Richardson fue una actriz británica conocida por su trabajo en el teatro, televisión y cine, en donde obtuvo varios protagónicos, incluido el de Elizabeth James, la madre de Annie y Hallie Parker (Lindsay Lohan) en la película Juego de Gemelas; sin embargo, Richardson murió a los 45 años tras sufrir un accidente en Canadá.

En 2009, la actriz viajó a Quebec con uno de sus hijos y su esposo, el actor Liam Neeson y pasó algunos días en un resort, hasta que el 16 de marzo salió a esquiar junto a su instructor, pero no logró mantener el equilibrio y cayó de una pendiente.

De acuerdo con la revista People, la ganadora del premio Tony realizaba giros libres y suaves cuando ocurrió el accidente en el que se golpeó la cabeza, pero se negó a acudir al hospital a pesar de las recomendaciones de su instructor.

“Hablé con ella (por teléfono) y me dijo: ‘oh, cariño, me caí en la nieve’. Así lo describió ella”, relató Liam Neeson durante el programa 60 minutos en 2014.

Conforme pasaron las horas, Natasha Richardson comenzó a mostrar signos de que su salud estaba en riesgo y finalmente pidió ser trasladada a un hospital, en donde detectaron que el traumatismo le provocó una hemorragia interna masiva al cerebro.

“Me dijeron que tenía muerte cerebral y viendo la radiografía fue como: “wow. Me acerqué a ella y le dije que la amaba, le dije: ‘cariño, sé que no vas a volver, te golpeaste la cabeza. No sé si puedes oírme, pero es lo que está pasando. Te llevaré de vuelta a Nueva York y toda tu familia y amigos vendrán”, comentó el entonces esposo de la actriz.

Natasha Richardson fue trasladada a Nueva York para que su familia pudiera despedirse y murió el 18 de marzo de 2009, dos días después de la caída en Canadá.

Se sabe que la pareja de la actriz donó tres de sus órganos: corazón, riñones e hígado.