El 11 de septiembre se dentendrá temporalmente el tráfico en el Puente Juárez-Lincoln

LAREDO,TX.- El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP) El Puerto de Entrada de Laredo desea informar al público que viaja sobre la detención temporal del tráfico vehicular en el Puente Juárez-Lincoln la mañana del 11 de septiembre, durante la 19a Ceremonia Anual de Conmemoración para honrar a las víctimas del ataque del 11 de septiembre.

El viernes 11 de septiembre de 2020 aproximadamente a las 7:00 a.m., CBP detendrá temporalmente todo el tráfico de vehículos y autobuses comerciales en el Puente Juárez-Lincoln para albergar la ceremonia anual del 11 de septiembre. Se espera que el tráfico vehicular se reanude a las 8:00 a.m. CBP alienta al público que viaja a hacer arreglos para cruzar antes de las 6:45 a.m. si planean utilizar el Puente Juárez-Lincoln como ruta de viaje.

CBP quisiera recordarle al público viajero la importancia de obtener y utilizar sus documentos de viaje equipados con documentos de identificación por radiofrecuencia (RFID) y tenerlos fácilmente disponibles cuando ingrese a través de Ready Lanes designados.

La aplicación BWT está disponible para teléfonos inteligentes a través de Apple App Store y Google Play. Los tiempos de espera fronterizos se pueden controlar a través de este enlace o en https://bwt.cbp.gov/index.html

Además, las restricciones a los viajes no esenciales continúan vigentes. El enlace al último aviso del Registro Federal sobre las restricciones se puede encontrar aquí en este enlace.

A CBP también le gustaría informar que estamos tomando medidas para desalentar los viajes no esenciales hacia y desde México para limitar la propagación de COVID-19 en los Estados Unidos. Para reducir el riesgo de una mayor propagación de COVID-19 en los Estados Unidos, CBP está ajustando las operaciones en puertos de entrada selectos en la frontera suroeste para ayudar con la reducción del movimiento de viajeros no esenciales. Los puertos tendrán la facultad discrecional de remitir a los viajeros no esenciales a una inspección secundaria para investigar más a fondo la naturaleza de su viaje y proporcionar a dichos viajeros material educativo en forma de Avisos de asesoramiento sobre la salud de los viajeros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para garantizar una comprensión eficaz. de restricciones de viaje.