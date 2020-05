Eilish expresa su frustración por muerte de Floyd

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Billie Eilish sacó su frustración contra toda la gente blanca que está intentando victimizarse a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años quien falleció luego de que un policía se arrodillara sobre su cuello.

A través de un comunicado compartido en Instagram este sábado, la intérprete, de 18 años, dijo que había buscado la forma de dar su mensaje de una manera respetuosa, aunque al final decidió expresarse tal y como lo sentía.

N

“Si escucho a una persona blanca más decir ‘todas las vidas importan’ una jodida vez más voy a perder la maldita cabeza. ¿Quieren callar sus jodidas bocas? Nadie está diciendo que sus vidas no importan. Nadie está diciendo que sus vidas no son duras. Nadie está diciendo literalmente nada sobre ustedes”.

“Todo lo que ustedes jodidos hacen es encontrar una manera de hacer que todo sea sobre ustedes. Esto no es sobre ustedes. Dejen de hacer que todo sea sobre ustedes. Ustedes no están necesitados. Ustedes no están en peligro”.

La famosa dio algunos ejemplos para reforzar su postura, y para darle a entender a la gente blanca que es una sociedad privilegiada.

“¡Ustedes son privilegiados lo quieran o no! ¡La sociedad les da privilegios solamente por ser blancos! ¡Pueden ser pobres, pueden tener problemas, y aún así el color de sus pieles les da más privilegios de los que siquiera se imaginan! ¡Y nadie está diciendo que éso los hace mejores que cualquiera! ¡Eso sólo permite que vivan sus vidas sin tener que preocuparse por sobrevivir simplemente por el color de sus pieles!”, añadió.

“Si todas las vidas importan, ¿por qué la gente negra es asesinada simplemente por ser negra? ¿Por qué los inmigrantes son perseguidos? ¿Por qué le dan a la gente blanca oportunidades que gente de otras razas no tienen? ¿Por qué está bien que los blancos protesten cuando literalmente se les pide que se queden en casa mientras portan armas semiautomáticas? ¿Por qué está bien que a los negros los llamen matones por protestar contra los blancos, por asesinar personas inocentes? ¿Saben por qué? Maldito. Privilegio. De blancos”.

La celebridad aseguró que el privilegio hacia la gente blanca afecta a personas de otras etnias como a los hispanos y a los asiáticos, y que por ello ahora, tras el deceso de Floyd, es necesario abordar la opresión a la gente negra, que ha ocurrido desde hace cientos de años.

“El slogan #blacklivesmatter (las vidas negras importan, en español) no significa que otras vidas no lo hagan. ¡Es para llamar la atención al hecho de que la sociedad claramente piensa que las vidas negras no importan un carajo! ¡Y sí importan un carajo! Significa que las vidas. Negras. Jodidamente. Importan”, finalizó.

Eilish se une así a una lista de celebridades, entre ellas Beyoncé, RIhanna, Ice Cube, Ariana Grande, Cardi B, entre otras, que han denunciado la violencia ejercida hacia la gente negra en diversas partes del mundo por parte, sobretodo, de aquellas personas que están en puestos de poder.