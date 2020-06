Edwin Luna y Kimberly Flores, reyes de la comunidad LGBT

CIUDAD DE MÉXICO.- Edwin Luna, líder del grupo La Trakalosa de Monterrey, consideró esta noche que varios representantes del género regional mexicano pertenecen a la comunidad LGBT pero no lo dicen por temor.

El intérprete de “Si ya no me quieres” y “Solo amantes” y su esposa Kimberly Flores fueron coronados reyes del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTI+).

“Se maneja que el regional mexicano está hecho por hombres muy machistas y que llegan a ser violentos, pero en la actualidad ya no es así y muchos compañeros, pudiera ser que pertenecieran a la comunidad, pero no se atreven a decirlo por temor a ser juzgados y criticados”, dijo durante el evento difundido virtualmente en Facebook.

“Estoy casi seguro que varios de nosotros que pertenecen a la comunidad, pero no se atreven a decirlo por un temor y en todas partes hay, al final de cuenta se debe llegar a una madurez para poder tomar decisiones y decir soy como soy y así soy feliz”, agregó.

Recientemente, Luna fue criticado en redes sociales por haber aparecido maquillado y con tacones, ayudando a un montaje de su esposa.

“Creen es ofensa que me digan que parezco gay, para mí no es una ofensa, hace mucho tiempo las palabras gay, transexual, dejaron de ser ofensivas por el trabajo que ha hecho la comunidad.

“Cuando me lo escriben no me están ofendiendo, simplemente creo tienen una inquietud de desconocimiento de lo que se trata este tipo de eventos”, apuntó.

Previo a la coronación, Andrea Legarreta y Paola Rojas enviaron mensajes de apoyo a la comunidad a través de de videos.