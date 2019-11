Educación puede ayudarlas a defenderse

Las mujeres tiene que aprender a no repetir los roles familiares, dijo Osiris Peinado Rubio, presidenta del Comité de Mujeres Empresarias de Codein. [Feliciano Diéguez / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- La educación y preparación, pueden ayudar a la mujer a evitar la violencia en contra de ella, terminar una carrera la hará independiente.

Este 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONUE) el 17 de diciembre de 1999.

“Hay diversos tipos de violencia contra la mujer, la física, golpes y maltrato, pero también hay otras formas más sutiles que no dejan huella física, es la violencia psicológica, insultos y menosprecios, así como la sexual. No hay un estatus social en el cual se pueda afirmar que existe la violencia, se da en todos los ámbitos de la sociedad”, comentó Osiris Peinado Rubio, presidenta del Comité de Mujeres Empresarias de Codein, ubicado en Lago de Chapala 5940 colonia Los Encinos.

Hay insultos que profiere un hombre en contra de una mujer, que llega el momento que esta los acepta, terminan por acostumbrarse, esto es menosprecio y violencia verbal, añadió Peinado Rubio.

Igualmente la violencia económica, en la cual se evita que la mujer salga a trabajar y que sea parte del mejoramiento económico de su hogar y de sus hijos.

“En este tipo de violencia, no hay gasto puesto que el hombre es quien la lleva de compras, aunque ella quiera trabajar no se le deja, tiene que ser dependiente económica de su pareja, esto es, no trabajes porque yo te tengo todo, esa es la violencia económica en contra de la mujer y evita que esta sea una persona activa”, señaló.

La mujer tiene que aprender a no repetir los roles familiares, es decir, no está obligada a buscarse un marido golpeador, sólo porque a su madre la golpeaban, indicó. Cierto es que se ha avanzado mucho, pero también hay muchos tipos de violencia mismos que se pueden evitar si la mujer se prepara y estudia, mantenerse informada, ser independiente y cuando tenga una pareja este la va a mantener, pero ella tendrá también su vida personal y profesional.