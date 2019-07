Eduardo Ávila es abanderado para los Juegos Parapanamericanos

GUADALAJARA, Jalisco.- En los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 también será un atleta tapatío quien porte la Bandera Mexicana encabezando a la delegación tricolor.

El encargado de la distinción es el judoca Eduardo Ávila, quien asistirá a su cuarto certamen parapanamericano en la categoría de ciegos y débiles visuales.

En los Juegos Panamericanos, el designado fue el jalisciense Jorge Orozco, de tiro deportivo.

«Para mí es un orgullo, es un compromiso y un honor ser abanderado para la delegación de Juegos Parapanamericanos Lima 2019. La verdad me sorprendió la noticia porque no lo sabía, en la conferencia de prensa me dieron el informe y estoy muy, muy, muy contento y comprometido con México para poner a nuestro País en lo más alto, que nuestra Bandera esté ondeando en lo más alto y, sobre todo, hacer escuchar nuestro Himno Nacional», expresó Ávila.