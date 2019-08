Eduardo Ávila anuncia su retiro del judo, Tokio será mi última competencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El judoca mexicano Eduardo Ávila se coronó, por cuarta ocasión, como campeón parapanamericano en la categoría de los 81 kilogramos y anunció su retiro de la competencia continental.

Ávila también comunicó que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será su último torneo con la élite del deporte adaptado.

La conquista de su cuarta medalla de oro parapanamericana le deja en claro que en la vida no hay rival débil.

“Tenía en mi cabeza la medalla, y estoy tranquilo después de la competencia. No hay rival débil. Seguiré buscando mi clasificiación para Tokio. Aún hay tres eventos, un Panamericano, una oportunidad en Londres y otra en Azerbaíyan”, dijo el judoca.

Al abordar el tema del retiro, Ávila mencionó que se va tranquilo y orgulloso de todo lo logrado.

“Son mis últimos Juegos Parapanamericanos. Me voy feliz, me voy con una trayectoria de mucho trabajo. Estoy agradecido con el judo, me siento orgulloso y tranquilo”.

Y abundó.

“Tokio es mi última competencia, tengo muchos años en el deporte paralímpico, mi cuerpo no está en las mismas condiciones que hace diez años, tengo dolores y he tenido lesiones. La salud es primero. El año pasado tuve una lesión muy grave. Estuve sin caminar y mi rehabilitación duró seis meses. El pronóstico no era favorable y no pensaba volver al judo. Pero estoy otra vez aquí, de pie, pero no pienso volver a arriesgarme”, dijo Ávila.