Ed Sheeran es el artista más visto este 2021 en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Ed Sheeran fue coronado este lunes como el artista musical más visto de 2021 en la plataforma de videos TikTok, de acuerdo con informes oficiales de la red social.

La estrella del pop, de 30 años, lanzó tres avances exclusivos de su álbum Equals en el sitio este año, lo que le generó varias vistas que hoy le ayudan a conseguir este peculiar título.

Además, poco más de cinco millones de personas también sintonizaron TikTok para ver su actuación en vivo en el espectáculo de la UEFA Euro 2020.

El informe, un análisis de las canciones y artistas que han «dominado» la plataforma en el Reino Unido este año, presenta al cantante Sam Ryder en la segunda posición, con KSI y Yungblud en los cinco primeros.

El creador de éxitos como «Perfect» y «Castle on the Hill» también tuvo la mayor cantidad de seguidores nuevos este año en la plataforma.

Sheeran tiene poco menos de 10 millones de seguidores y su cuenta está a punto de obtener 80 millones de «Me Gusta», lo que lo llevó a superar al artista líder del año pasado, el cantautor Ryder, que vive en Essex, por la cantidad de personas que ven la cuenta.

El músico, que lanzó el álbum Equals en octubre, también tuvo la mayor cantidad de seguidores nuevos este año, mientras que Niall Horan, Coldplay y Dua Lipa, cuya música está constantemente en el centro de las tendencias de TikTok, lograron grandes avances y números en la red social.

«Este 2021 ha sido un año histórico para TikTok, nuestros artistas y socios en la industria musical del Reino Unido. Un año en el que nuestra comunidad de artistas y sonidos se hicieron aún más grandes y diversos y cuando los fans descubrieron y redescubrieron música increíble, tanto nueva como antigua», señaló Paul Hourican, jefe de operaciones musicales de TikTok en la Unión Europea y el Reino Unido, en un comunicado.

#YearOnTikTok is here and Ed is #1 for Most New Followers (UK & Ireland), Most Viewed Artist Account and Top Artist Live 🤯

Thank you to everyone for watching ❤️ @TikTok_UK #YearOnTikTok pic.twitter.com/Csjcd5Bt2D

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) December 13, 2021