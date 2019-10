Ed Sheeran encabeza lista de los británicos más ricos

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Ed Sheeran superó a Adele en la lista de los británicos más ricos menores de 30 años, al acumular una fortuna estimada en 170 millones de libras.

De acuerdo con la lista anual de la revista Heat, Sheeran se ubicó por delante del actor Daniel Radcliffe, el cantautor Harry Styles, la actriz Emma Watson y el cantante y compositor Niall Horan, de la banda One Direction.

El portal los40.com reportó que la fortuna de Sheeran casi se duplicó en menos de un año, al pasar de 94 millones de libras de 2019 a los actuales 170 millones de libras, sobre todo por los ingresos que generó su gira mundial Divide.

A esas recaudaciones se suman las regalías de las canciones y las que interpreta, así como las que compuso para otros artistas, por lo que habría vendido el equivalente a 150 millones de sencillos en todo el mundo.

El músico ha comercializado más de 15 millones de copias con sus tres primeros discos, además de sus cuatro premios Grammy y siete Billboard, cuenta con 22 propiedades en el Reino Unido en las que ha invertido cerca de 50 millones de euros y actualmente están valoradas en casi 90 millones de euros.

El año pasado, Adele encabezó la lista con un patrimonio estimado en 147.5 millones de libras, pero al superar las tres décadas de edad en mayo pasado, ya no se le puede incluir en dicho registro, aun cuando continúa generando ingresos por su trabajo.

Entre las novedades de los 30 británicos menores de 30 años más ricos –lista de la que salió Adele al cumplir 31– se encuentran el rapero Stormzy, las cantantes Dua Lipa y Jess Glynne, la actriz Maisie Williams y el actor Tom Holland, entre otros.

Su mánager

Aunque Ed Sheeran ha liderado las listas de popularidad en todo el mundo, para su representante Stuart Camp es necesario que los listados promuevan una rotación, a fin de evitar que el cantautor y otros intérpretes permanezcan en esa posición durante mucho tiempo.

“Estaría bien que se produjera un poco más de rotación, la verdad. A veces te encuentras con una canción que ha sido número uno durante cinco semanas y te dices: ‘Por favor, vete ya y deja sitio a los demás’ –dijo a la revista Cosmopolitan España.

Camp explicó que los que alcanzan el “top” en las listas de popularidad suelen ser los mismos artistas y luego se quedan estancados ahí; “no sé si habrá alguna forma de cambiar el cálculo del ‘streaming’ para que haya más variedad.

“Somos muy conscientes de que hay demasiado Ed Sheeran en las listas y no quiero que nadie acabe aburriéndose de él. Me imagino que si se encuentra en lo más alto es porque la gente no se ha cansado de él”, añadió.