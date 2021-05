Economía nacional sigue mal: experto

NUEVO LAREDO, TAM.- Sigue en números negativos la economía nacional pese al 0.8 por ciento de incremento en el primer trimestre, consideró el analista financiero Alberto De León Casso, y también dijo que la degradación en la calificación aérea a México es una mala noticia que afectará al poco turismo que llega al país.

En el primer tema, De León Casso aclaró que es normal un incremento económico en el primer trimestre del 2021 porque miles de negocios reabrieron y se reactivaron los sectores productivos y probablemente en el segundo trimestre ocurra nuevamente, pero es porque se reactivaron.

`Ese 0.8 por ciento es un efec- to normal por la reapertura de negocios, por la reactivación, pero la economía nacional sigue en números negativos porque seguimos arrastrando los daños económicos provocados por la pandemia de Covid-19 durante el 2020 ́, agregó.

No se trata de un crecimiento como tal, puntualizó, porque no debe olvidarse que en el 2019 no creció la economía mexicana, luego en el 2020 por la pandemia la economía mexicana retrocedió y decreció en -8 por ciento, y los pronósticos para el cierre del 2021 será de un decrecimiento del -3 por ciento.

El lunes la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) degradó la calificación a México en ma- teria aérea porque no cumple con normas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional En opinión del analista fi- nanciero, es una mala noticia porque el país no ha recuperado el turismo que tuvo hasta antes de la pandemia. ´El renglón más castigado por la pandemia ha sido el tu- rismo, realmente estamos lejos de recuperar ese nivel que se tuvo y ahora con ésta baja en la calificación aérea, realmente sí afectará y es una mala noti- cia, y no me sorprende que el presidente López Obrador no le dé importancia’, argumentó De León Casso.