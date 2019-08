Duarte desmiente haber ofrecido pruebas contra Peña Nieto

En julio pasado, el ex gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la FGR en la que le pide que la información y evidencias enviadas no sean utilizadas en contra de sus ex colaboradores.

Según Reforma, caso de que la FGR acepté las pruebas y la petición de Duarte, el veracruzano obtendría inmunidad solo en el caso de que se impute al ex presidente y no tendría ninguna incidencia en el expediente federal por el que fue sentenciado a nueve años de prisión, ni en los dos procesos del fuero común que tiene en curso.