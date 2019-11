Drake Bell sólo escribirá en español en sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.-En el transcurso de los meses, Drake Bell ha demostrado su amor a México y a los intérpretes mexicanos, como José José. En esta ocasión el estadunidense sorprendió a sus seguidores latinos al anunciar que sólo escribirá en español en sus redes sociales.

Drake Bell escribió en su cuenta de Twitter, la cual tiene más de tres millones de seguidores: “Mis redes sociales ahora sólo estarán en español, no más inglés”.

mis redes sociales ahora solo estarán en español, no más inglés — Drake Bell (@DrakeBell) November 17, 2019

El tuit de Drake Bell generó miles de comentario, más de 16 mil retuits y 138 mil ‘me gusta’ por parte de sus seguidores, quienes han celebrado la decisión del cantante e hicieron un llamado para que obtenga la nacionalidad mexicana.

Si quieres ya te damos la nacionalidad mexicana ???????? pic.twitter.com/DcFPrgtz30 — La Novia De ATL ????❤❤ (@kariicampos099) November 17, 2019

Orgullo mexicano ???????????? — El Mike Azulcrema (@MiguelAngelMuri) November 17, 2019

Entre los comentarios que recibió Drake Bell está el de una chica que le puso “Don’t forget about your American fans” (No te olvides de tus fans americanas), a lo que el cantante contestó “Aprender español”. El comentario de Bell provocó que muchos internautas se burlaran de sus seguidoras estadunidenses.

Aprender español — Drake Bell (@DrakeBell) November 17, 2019

Así están las fans gringas : pic.twitter.com/gu9Ft9vxw2 — A l i 134340 ✨ PURPLE U (@Alison_Cerv) November 17, 2019

No es la primera vez que Drake Bell conmueve a sus seguidores, ya que durante su participación en los premios Telehit no sólo entonó la canción “Cielito lindo”, sino que cerró su show gritando “¡Los amo México!”, por lo que los internautas en redes sociales le dieron la bienvenida al país y aseguraron que “Ya es mexicano”.

En septiembre, Drake Bell acudió como invitado al programa Hoy, en el que cantó y bailó “La Bamba” junto a Maribel Guardia.

Además, en mayo de este año, el cantante presentó en sus redes sociales el video de su sencillo “A fuego lento”, que grabó en la Ciudad de México.