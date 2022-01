Dosis de refuerzo da más seguridad a los de 50 y más

NUEVO LAREDO, TAM.- Continúa este miércoles, en las instalaciones de Expomex y Centro Cívico de Nuevo Laredo, la vacunación contra Covid-19 a personas dentro del rango de edad de 50 a 59 años así como rezagados.

Este medio informativo realizó un breve sondeo entre personas adultas sobre el hecho de contar ya con la vacuna de refuerzo.

“Para mi contar con las tres vacunas es protección mía y de la familia, pero igualmente de los compañeros en el trabajo, hay que combatir este riesgo que estamos pasando y una forma de hacerlo es vacunarnos. Ya me siento más seguro e igualmente mi familia, es bueno para la salud de uno mismo”, comentó Rigoberto Flores.

Francisco Hernández Yáñez, de la colonia Los Fresnos, dijo que hasta ahora no siente ninguna reacción negativa, pero ya está seguro de no contagiar a nadie, cree que es una medida que todos deben adoptar.

Procedente del Estado de Morelos, pero laborando en la ciudad, Martín Rojas, acudió a vacunarse. Esto le da mucha confianza, primero para terminar con la enfermedad y cumplir como persona responsable, aunque muchos se espantaron al principio, terminaron aplicándose las vacunas.

“Ya cuento con el refuerzo y me siento bien, muy segura, primero no me quería vacunar, pero finalmente lo acepté y ahora ya cuento con las tres dosis, sin ningún malestar y ahora me siento muy segura”, comentó Patricia Salinas.

Esto es un gran beneficio principalmente para quienes deciden vacunarse, pero finalmente todos deberían hacerlo y contar con el esquema completo. En su caso perdió el trabajo por no vacunarse, aunque ahora ya cuenta con las tres vacunas, dijo Esperanza Aguirre, de la colonia Las Torres.

En base al calendario, se inmuniza por orden alfabético a personas cuyo primer apellido inicie así: miércoles 26, H, I, J, K, L; jueves 27, M, N, O, P, Q; y viernes 28, R, S, T, U, V, X, Y y Z.

Cabe mencionar que también se suministra segunda dosis de Astrazeneca a quienes recibieron inmunización con la misma marca el pasado 24, 25 y 26 de noviembre.