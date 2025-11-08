Dos lesionadas y daños materiales, el saldo de un accidente en la ‘Pancho’ Villa

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente, determinando que la causa del accidente fue la falta de precaución al girar e invadir la vía preferente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente, determinando que la causa del accidente fue la falta de precaución al girar e invadir la vía preferente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un aparatoso accidente vial registrado en el cruce de las calles Iglesias Calderón y Soledad Seañez, en la colonia Francisco Villa, dejó como saldo dos mujeres lesionadas y daños materiales en un puesto semifijo.

El percance ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2016, conducido por Cecilia, de 64 años, circulaba de poniente a oriente sobre Iglesias Calderón. Al intentar dar vuelta a la izquierda, la conductora no cedió el paso e impactó contra una motocicleta Italika modelo 2025 que se desplazaba en sentido contrario.

Tras el choque, la motocicleta, manejada por Alejandro, de 18 años, salió proyectada contra un puesto semifijo ubicado en una de las esquinas, propiedad de la señora Hilaria, de 63 años. El impacto provocó lesiones tanto a la comerciante como a la conductora del Aveo.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a las lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica. Afortunadamente, las heridas no fueron de gravedad.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente, determinando que la causa del accidente fue la falta de precaución al girar e invadir la vía preferente.

Las unidades involucradas fueron trasladadas al corralón mientras se deslindan responsabilidades y se cubren los daños ocasionados al puesto semifijo y a los vehículos participantes.