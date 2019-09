‘Dorian’ se degrada aún más y ya es categoría 2

MIAMI.-El huracán Dorian, que se dirige lentamente hacia la costa sureste de Estados Unidos tras dejar al menos cinco muertos en las Bahamas, se debilitó a categoría 2 el martes, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes estadunidense (NHC).

Dorian, que golpeó las Bahamas el domingo como una tormenta de categoría 5 -la máxima escala- perdió fuerza, aunque sigue representando una amenaza al avanzar hacia Florida a 3.2 km por hora con vientos de hasta 175 km por hora.

El NHC informó que aunque los vientos se han debilitado, se prevé que la tormenta siga siendo peligrosa los siguientes días.

Here are the #Dorian Key Messages for Sept 3rd 11 AM EDT: Many new #Hurricane Watches and Warnings have been issued for the Carolinas with multiple threats expected across the southeastern United States. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/LepqRE983a

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 3, 2019