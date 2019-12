Dolor y gloria”, preseleccionada al Oscar en dos categorías

CIUDAD DE MÉXICO.- Dirigida por el cineasta español Pedro Almodóvar, la cinta Dolor y gloria fue preseleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para competir por dos nominaciones al Premio Oscar, que se entregará el 9 de febrero de 2020.

La cinta, en la que Almodóvar desnuda sus memorias con toques de ficción, se encuentra en las “short list” en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Banda Sonora Original.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la preselección de 105 cintas que competirán por una nominación a la máxima estatuilla que se otorga en Hollywood.

Mejor Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Película Extranjera, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Corto de Acción Real y Mejores Efectos Visuales fueron las categorías en las que se anunciaron las cintas semifinalistas.

Junto con el filme español de Pedro Almodóvar, los largometrajes que avanzaron a la siguiente ronda de votación son The painted bird (República Checa), Truth and justice (Estonia), Les Misérables (Francia), Those who remained (Hungría), Honeyland (Macedonia del Norte), Corpus Christi (Polonia), Beanpole (Rusia), Atlantics (Senegal) y Parasite (Corea del Sur).

De las 15 cintas, que continúan en la carrera por el Oscar en Mejor Documental destacan American factory, de los directores Julia Reichert, Steven Bognar; Apollo 11, de Todd Douglas Miller; For Sama, de Edward Watts.

En Mejor Banda Sonora Original fueron seleccionados 15 trabajos de 170 inscritos en la categoría, en la que ahora compiten Avengers: Endgame, Bombshell, The farewell, Ford v Ferrari, Frozen 2, Jojo Rabbit, Joker, The king. Little women, Marriage story, Motherless Brooklyn, 1917, Dolor y gloria, Star Wars: The rise of skywalker y Us.

Las nominaciones se anunciarán el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en el Teatro Dolby, en Los Ángeles.

Lista completa de las cintas preseleccionadas para los Premios Oscar 2020:

-Mejor Documental:

-Mejor Documental:

Advocate

American factory

The Apollo

Apollo 11

Aquarela

The biggest little farm

The cave

The edge of democracy

For sama

The great hack

Honeyland

Knock down the house

Maiden

Midnight family

One child nation

-Mejor Cortometraje Documental:

After Maria

Fire in paradise

Ghosts of sugar land

In the absence

Learning to skateboard in a warzone (If You’re a Girl)

Life overtakes me

The nightcrawlers

St. Louis superman

Stay close

Walk run cha-cha

-Mejor Película Extranjera:

The painted bird (República Checa)

Truth and justice (Estonia)

Les misérables (Francia)

Those who remained (Hungría)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Corpus Christi (Polonia)

Beanpole (Rusia)

Atlantics (Senegal)

Parasite (Corea del Sur)

Dolor y gloria (España)

– Mejor Maquillaje y Peluquería:

Bombshell

Dolemite Is my name

Downton Abbey

Joker

Judy

Little women

Maleficent: mistress of evil

1917

Once upon a time… in Hollywood

Rocketman

–Mejor Banda Sonora Original:

Avengers: Endgame

Bombshell

The Farewell

Ford v Ferrari

Frozen 2

Jojo Rabbit

Joker

The king

Little women

Marriage story

Motherless Brooklyn

1917

Dolor y gloria

Star Wars: The rise of Skywalker

Us

-Mejor Canción Original:

Speechless de Aladdin

Letter to my godfather de the black godfather

I’m standing with you de breakthrough

Da Bronx de The Bronx USA

Into the unknown de Frozen 2

Stand up de Harriet

Catchy song de The Lego Movie 2: The Second Part

Never too late de The Lion King

Spirit de The Lion King

Daily battles de motherless Brooklyn

A glass of soju de Parasite

(I’m gonna) Love me again de Rocketman

High above the water de Toni Morrison: The Pieces I Am

I can’t let you throw yourself away (de Toy Story 4)

Glasgow de Wild Rose

-Mejor Corto de Acción Real:

Brotherhood

The Christmas gift

Little Hands

Miller & Son

Nefta football club

The neighbors’ window

Refugee

Saria

A Sister

Sometimes, I think about dying

-Mejores Efectos Visuales:

Alita: Battle Angel

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Cats

Gemini man

The irishman

The lion king

1917

Star Wars: The rise of Skywalker

Terminator: Dark fate