Dolly Parton batió ¡tres Record Guinness!

CIUDAD DE MÉXICO.- Dolly Parton rompió recientemente tres récords que fueron reconocidos por la organización de los Record Guinness, de acuerdo con People.

La intérprete de «Jolene», de 75 años, recibió condecoraciones por ser la cantante con mayores décadas en su carrera (con siete), y por tener el mayor número de canciones (25) en el primer puesto del listado Billboard US Hot Country Songs, ambos designados en la categoría de artista femenina.

También fue certificada por batir el récord de la mayor cantidad de éxitos en un listado de Billboard, con 109 sencillos posicionados.

«Este es el tipo de cosas que realmente te hacen sentir muy humilde y agradecida por todo lo que ha sucedido. ¡No tenía idea de que estaría en los Record Guinness Mundiales tantas veces! Me siento halagada y honrada», indicó la celebridad en una entrevista con la organización.

Parton también se tomó un momento para agradecer a todas las personas que le ayudaron a estar en el punto en el que se encuentra en su carrera, así como a aquellos que la han apoyado y disfrutado de su música.

«Me encantó poder ganarme la vida en el negocio que tanto amo. He sido muy afortunada de ver mis sueños hechos realidad, y sólo espero continuar (haciéndolo) mientras pueda. ¡Ustedes van a tener que derribarme para detenerme!», agregó.

La estrella country recientemente también estuvo posicionada en otro listado de Billboard con sus duetos más recientes: «Does He Love You», junto a Reba McEntire; y «Cuddle Up, Cozy Down Christmas», con Michael Bublé.

Y entre otras labores fuera de la música, Parton formará parte del elenco de la última temporada de la serie de Netflix Grace and Frankie, protagonizada por las actrices Jane Fonda y Lily Tomlin.