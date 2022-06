Documental de JLo y álbum de Morissette debutan en la semana

CIUDAD DE MÉXICO.-Los servicios de streaming tienen un montón de películas que ofrecer a los cinéfilos esta semana, comenzando con algunos filmes destacados del Festival de Cine de Sundance de este año: «Good Luck to You, Leo Grande» se estrena en Hulu el viernes 17 de junio y «Cha Cha Real Smooth» llega a Apple TV+ el mismo día. «Cha Cha» trata de un estudiante graduado de universidad de 22 años que, Andrew (interpretado por el guionista y director Cooper Raiff), que se vuelve amigo de una madre soltera (Dakota Johnson) y su hija (Vanessa Burghardt) mientras trabaja como animador de bar-mitzvah. «Leo Grande» trata de un personaje femenino en un momento diferente de la vida: Emma Thompson interpreta a una viuda de unos 50 años y maestra retirada que contrata a un joven y atractivo trabajador sexual (interpretado por el actor revelación Daryl McCormack). La película es mucho más dulce de lo que podría sonar.

— Netflix también tiene importantes películas que se estrenan esta semana. Primero, el documental de Jennifer Lopez «Halftime», que se estrena el martes 14 de junio. El filme retrata los meses de preparación para el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 2020 y tiene momentos honestos y vulnerables, incluyendo la desilusión de no ser nominada al Oscar por «Hustlers» («Estafadoras de Wall Street»). El viernes 17 de junio debuta el thriller de ciencia ficción «Spiderhead». Basado en un corto de George Saunders, Chris Hemsworth interpreta a un científico excéntrico que tiene una penitenciaría vanguardista donde administra drogas experimentales que controlan las emociones de los presos (Miles Teller, Jurnee Smollett entre ellos). Es dirigida por Joseph Kosinski quien ha tenido éxito recientemente con «Top Gun: Maverick».

— En HBO Max hay una nueva versión de «Father of the Bride» («El padre de la novia») que se estrenará el jueves 16 de junio. Andy Garcia y Gloria Estefan interpretan a los padres de la novia (Adria Arjona). No sólo los padres tienen sus propios problemas maritales, sino que el prometido de su hija Adam (Diego Boneta) es mexicano, lo que lleva a algunos choques culturales con su familia cubana. Los actores han dicho que estaban emocionados de ser parte de una historia que representa diferentes culturas latinas sin estereotipos.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Los integrantes de Foals tienen ganas de bailar y ¿quién podría culparlos? Los artistas británicos independientes pasaron el 2019 armando un complejo comentario social en dos partes «Everything Not Saved Will Be Lost», y ahora es tiempo para algo de diversión. «Life Is Yours», que debuta el viernes 17 de junio, es un álbum brillante con canciones positivas, entre las que destacan «2001», una canción con toques de disco y funk, y «2AM» una oda sobre no volver a casa solo. La canción electrónica «Wild Green» se pudo haber lanzado en 1982 y el falsete del vocalista Yannis Philippakis hace una interpretación soleada en «Crest of the Wave».

— Alanis Morissette alguna vez cantó «I am not the doctor» (no soy la doctora) pero tiene algunos consejos relajantes este verano. La cantautora nominada al Grammy lanzará «The Storm Before the Calm», un álbum de meditación guiada coescrito con Dave Harrington, el viernes 17 de junio. Las 11 canciones tienen títulos como «Calling Generation X» y «The Other Side of Stillness». La creadora de «Jagged Little Pill» dijo: «Hacer el álbum me mantuvo súper conectada y responsable durante el COVID, cuando sentía que simplemente iba a desaparecer e irme flotando».

— Los artistas emblemáticos — The Beach Boys y Frank Zappa — tendrán estrenos por streaming esta semana. «Sounds of Summer: The Very Best of The Beach Boys», lanzado originalmente en 2003, ha sido actualizado en su número de canciones y calidad de audio, expandiendo las 30 canciones a 80 para la edición que debuta el viernes 17 de junio. Y «Zappa/Erie», que también llega el viernes, es un nuevo set de seis discos que contiene más de siete horas de material inédito, incluyendo un trío de conciertos en vivo grabados entre 1974-76. De las 71 canciones, sólo 10 minutos se habían lanzado antes.

—Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— La reina Isabel II tuvo su gran celebración del Jubileo de Platino y ahora la reina Isabel I agradecerá tu atención a su historia del s. XVI. «Becoming Elizabeth», que se estrenó el domingo 12 de junio en Starz, es protagonizada por Alicia von Rittberg como la adolescente huérfana que está destinada al trono británico, pero no sin sus obstáculos, como lo retrata la serie de la guionista y creadora Anya Reiss. Cuando el rey Enrique VIII es sucedido por su hijo de 9 años, Enrique (Oliver Zetterström), el niño, Isabel y su hermana María (Romala Garai) quedan en medio de una lucha entre ingleses y europeos por controlar el país.

— Han pasado 30 años desde que «Martin» debutó, y BET+ celebrará el aniversario con «Martin: The Reunion». Los miembros originales del elenco, Martin Lawrence, Tisha Campbell, Tichina Arnold y Carly Anthony Payne II revisan la comedia que se transmitió de 1992-97 con música e invitados estelares, incluyendo a Snoop Dogg, Brian McKnight, Tracy Morgan y Marla Gibbs. El especial se estrena el jueves 16 de junio. El programa incluye un homenaje al fallecido Thomas Mikal Ford, quien interpretó a Tommy Strawn en la serie de Fox. Fue un éxito para el canal, pero se vio afectada por las acusaciones de acoso sexual de Campbell.

— La familia Robertson de «Duck Dynasty» tiene una nueva aventura con «Duck Family Treasure», una serie de 10 partes que se estrena el domingo 19 de junio en el servicio de streaming. Los hermanos Jase y Jep Robertson van en busca de un tesoro escondido incluyendo artefactos y gemas con la ayuda de su tío Si Robertson y su amigo Murry Crowe. Las esposas de los hermanos y otros miembros de la familia forman parte del show, así como «gente, lugares y lecciones» que encuentran en el camino.