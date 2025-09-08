Doble productor de Travis d’Arnaud da triunfo a Angelinos 4-3 sobre los Atléticos

Travis d'Arnaud (25), de los Angelinos de Los Ángeles, conecta un doble productor durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Atléticos, el domingo 7 de septiembre de 2025, en Anaheim, California. (AP Foto/Jae C. Hong)

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Jo Adell conectó su 35to jonrón, Travis d’Arnaud bateó un doble de desempate impulsor de carrera en la octava entrada, y los Angelinos de Los Ángeles evitaron una barrida de tres juegos con una victoria de 4-3 sobre los Atléticos el domingo.

Chris Taylor inició el rally ganador con un boleto con un out ante el relevista de los A’s, Osvaldo Bido (2-5), en la octava. El venezolano Oswald Peraza fue golpeado por un lanzamiento, el quinto bateador que recibió un impacto de los Angelinos en el partido, un récord de la franquicia.

Después de entrar en la séptima entrada por el receptor lesionado Logan O’Hoppe, d’Arnaud bateó un doble de regla al jardín entre derecho y central en la octava para una ventaja de 4-3.

Reid Detmers (5-3) se llevó la victoria a pesar de ceder una carrera en la octava, y Kenley Jansen retiró a los bateadores en orden en la novena para su 26to salvamento.

El zurdo de los Angelinos, Mitch Farris, permitió dos carreras y tres imparables en seis entradas en su segunda apertura en las Grandes Ligas. El derecho de los A’s, el dominicano Luis Severino, permitió tres carreras y cuatro hits en cinco entradas.

O’Hoppe salió en la séptima cuando el campocorto de los A’s, Jacob Wilson, golpeó accidentalmente la barbilla del receptor de los Angelinos con su bate en el retroceso de un swing de calentamiento.

Por los Angelinos, el cubano Yoan Moncada bateó de 2-2 con una carrera anotada; y los venezolanos Luis Rengifo de 1-0 y Oswald Peraza de 3-0.