Doble de Vin Diesel sufre accidente en set de “Rápidos y Furiosos 9”

CIUDAD DE MÉXICO.- La filmación de Rápidos y Furiosos 9 fue suspendida luego de que el doble de Vin Diesel sufriera un grave accidente en el set de Warner Bros. Pictures en Leavesden, .

Joe Watts cayó de una altura de 9 metros y se golpeó tan fuerte en la cabeza que los médicos lo indujeron a coma.

El doble de Vin Diesel saltó desde un balcón cuando el cable de seguridad que debía sostenerlo se rompió, y lo dejó caer intempestivamente al suelo.

Al presenciar la tragedia, el protagonista de Rápidos y Furiosos se “ahogó en lágrimas”, dijeron otros testigos.

La víctima está internada en el Royal London Hospital, a donde fue trasladado vía aérea. Su prometida Tilly Powell lo acompaña, y se dice “con el corazón destrozado”.

La pareja, que lleva cuatro años de relación, tiene planeado casarse en 2020. Ambos son dobles de acción.

Joe Watts ha trabajado en las películas Kingsman: Golden Circle; Star Wars: The Last Jedi; Spider-Man: Far From Home; Misión Imposible: Repercusión; Jurassic World y The Hitman’s Bodyguard. También en la serie de HBO, Game of Thrones.