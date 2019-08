Disney retrasa estreno de precuela de 101 dálmatas con Emma Stone

Disney sigue acomodando las piezas de su extenso calendario de estrenos, esta vez ha sido el turno de las películas Cruella y The Woman in the Window

LOS ÁNGELES.- Disney sigue acomodando las piezas de su extenso calendario de estrenos. Esta vez ha sido el turno de las películas Cruella, precuela de 101 dálmatas protagonizado por Emma Stone, y The Woman in the Window, un thriller encabezado por Amy Adams y dirigido por Joe Wright que fue producido originalmente por Fox.

La cinta protagonizada por Adams tenía previsto su estreno para el cuatro de octubre, pero, finalmente llegará a las salas el 15 de mayo de 2020. Algo lógico dado que The Woman in the Window tiene que rodar algunas escenas más, exigidas por Disney, pero que quita a la cinta las posibilidades de competir en la carrera por los Oscar.

Junto a Adams, Julianne Moore y Gary Oldman completan el reparto de la película, basada en la novela homónima de A.J. Finn. La película narra la historia de una mujer agorafóbica que vive en sola en Nueva York y comienza a espiar a sus vecinos, los Russell.

Por su parte, la versión de Cruella de Vil a la que encarnará Emma Stone también retrasa su estreno. La precuela de 101 dálmatas tenía previsto su llegada a las salas para la navidad de 2020, pero la fecha se ha cambiado hasta el Memorial Day, el lunes 31 de mayo de 2021. Una decisión motivada para evitar competir con el estreno navideño de la versión de West Side Story de Steven Spielberg, que también tiene que ver con el éxito de Aladdin, estrenada en el Memorial Day de 2019.