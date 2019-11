Disfruta Siddhartha romance con Yuya

CIUDAD DE MÉXICO.-A casi dos meses de que Siddhartha hiciera público su romance con la vloggera Yuya, el cantautor dice que ella suele darle consejos de imagen, además que ya le valen las críticas que su noviazgo generó en redes.

“Ella me aconseja mucho en cuestiones de cómo verme y cómo luciría mejor, me da buenos consejos. Las redes siempre me han costado un poco de trabajo porque yo no soy muy dado a documentar mi vida.

“Me cuesta compartir lo que es personal. Ella es la que me dice: ‘este lugar estaría bueno para que te tomes una foto’, o ella misma me toma la foto”, reveló el tapatío de 29 años en entrevista.

Jorge Siddhartha González (su nombre real), cantará este 6 de diciembre en el Auditorio Nacional y lo más probable es que Yuya acuda a verlo desde primera fila.

“Creo que a ella le gusta mucho mi música, y nos conocimos de esa manera, por mi música. Me ha acompañado a muchos shows últimamente, lo disfruta. Espero que después de muchos no llegue a aburrirse”.

El ex baterista de la banda Zoé promueve actualmente su nueva producción, Memoria-Futuro, misma que presentará en el Coloso de Reforma, en el que será su primer show en solitario en este emblemático lugar.

“Al hablar de este disco, el tema central es cómo el tiempo y las cosas que suceden para mí no son lineales. Todo está entrelazado. Así es cómo veo la vida.

“Por ejemplo, lo que me pasó en Zoé hace diez años ahora se puede ver reflejado en una canción. Estoy muy lejos de sentirme con los pies fuera del piso, ya he pasado por mucho en la música”, reconoce.

Pese al éxito que ha tenido en los últimos años, el intérprete de éxitos como “Loco” y “A La Distancia”, siente que ofrecer un concierto en solitario en el Auditorio Nacional es un antes y un después en su carrera.

“Empecé trabajando hace mucho tiempo como staff de una banda, me recorrí el país en autobuses, cargando cajas, conectando instrumentos.

“Esa es mi profesión y no me hace ni más ni menos que cualquier otro ser humano. Cada quien tiene sus talentos y me siento privilegiado por hacer lo que me gusta. Disto mucho de sentirme divino”.