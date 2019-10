Disfruta Hugh Jackman de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugh Jackman está de visita en la Ciudad de México para presentar su espectáculo The Man. The Music. The Show.

Previo a las presentaciones que dará este fin de semana en la Arena Ciudad de México, el también actor aprovechó para disfrutar de la Capital.

El intérprete compartió en sus redes sociales imágenes de la visita que realizó este sábado al Museo de Antropología, en Chapultepec.

“Gracias, Museo de Antropología por una visita increíble”, escribió el histrión que dio vida a Wolverine.

Previamente, Jackman también visitó el Parque Ecológico Quetzalcóatl, en el Estado de México.

