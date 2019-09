Diseña mexicano el futuro de BMW

José Casas es el primer mexicano en diseñar los autos de BMV. Entre sus creaciones está el BMW i Next y el deportivo Vision M Next

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tres meses un auto le dio la vuelta al mundo. Desde celebridades como Paris Hilton hasta las revistas especializadas de autos, todos hablaron del prototipo que mostraba la visión a futuro de BMW. Se trataba de un agresivo deportivo llamado Vision M Next, inspirado en un jet y capaz de transmitir a su piloto todo lo que se pueda sentir andando a 300 kilómetros por hora.

Éste es uno de los dos primeros autos de BMW cuyo exterior ha sido diseñado por un mexicano: José Casas, de 34 años.

Egresado de la carrera de Diseño Industrial en el Tecnológico de Monterrey y con estudios en el College for Creative Studies de Detroit, antes de llegar a BMW, trabajó y fue pasante en Honda, Torino Design y Pininfarina. Incluso trabajó para BMW Designworks en Los Ángeles, donde creó todo tipo de productos.

“Les pregunté ‘cuándo haremos coches’ y me dijeron que no había oportunidad porque el centro de diseño de autos estaba separado y no teníamos permitido el acceso”, dijo Casas en entrevista telefónica desde Múnich.

“Entonces decidí quedarme una o dos horas después de que terminaba mi jornada laboral dibujando autos para que mi jefe viera que estaba motivado, hasta que un día los diseñadores de autos pidieron apoyo y me buscaron a mí”.

El entrenamiento que necesitaba para pasar horas bocetando lo había obtenido en la escuela en Detroit, donde estuvo a punto de tirar la toalla.

“Recuerdo una clase en la que nos pedían 40 páginas de dibujos; yo no dormía, pero no lograba terminarlas y, cuando llegaba al salón, los coreanos y los americanos habían hecho hasta 50”José Casas, diseñador de exteriores para BMW.

“Una vez el maestro me hizo pedazos porque fui el único que no había acabado; me salí llorando, le hablé a mi papá y le dije: ‘me regreso a México, no puedo, el nivel que tienen es demasiado alto, ya no voy a poder alcanzarlos’

Y mi papá me respondió: ‘ya estás ahí y lo que comienzas lo acabas. Ese momento fue crucial; lloré todo un día, pero el coraje y la dedicación me hicieron salir adelante”

Durante su estancia en California, José arañó el sueño de diseñar autos al ganar un proyecto para crear un vehículo desde cero que al final se canceló. “Fue muy difícil porque me di cuenta que aunque des todo hay factores externos que afectan el proceso y lo tienes que entender. Acabé muy frustrado, me tomó tiempo asimilarlo, pero una vez más me recuperé y pensé: ya vendrá otro, ya vendrá otro”.

Y llegó. Luego de 4 años de trabajar en Los Ángeles, a José lo buscaron en las grandes ligas: BMW Múnich. Ahí diseñó primero el exterior del prototipo i Next, una futurista SUV completamente eléctrica y después estuvo a cargo del Vision M Next, uno de los prototipos más ambiciosos de la empresa, el que define la línea M, la más deportiva de BMW.

Éstos son los dos prototipos diseñados por José Casas: