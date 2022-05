Directivos del Toluca saben que si no cambian las cosas se irán

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Suinaga, presidente deportivo del Toluca, advirtió que si en seis meses más la cara del equipo no cambia, él y algunos más se irán.

Los Diablos Rojos quedaron fuera del repechaje y además de todo, se pagó una multa de 33 millones de pesos por quedar en antepenúltimo lugar de la tabla de cocientes.

Suinaga dio la cara junto con Antonio Naelson «Sinha», director deportivo, Ignacio Ambriz, técnico del equipo y los capitanes Claudio Baeza y Leo Fernández. Suinaga ratificó en su cargo a Ignacio Ambriz, pero advirtió que cambiarán muchas cosa, «si no, nos iremos todos».

El directivo de los Escarlatas mencionó: La familia Díez y en especial don Valentín (Díez, el dueño del club), no dejarán de apoyar a este proyecto. Creemos que Ignacio Ambriz es el indicado para encabezar este proyecto. El licenciado Valentín no es responsable, y los que estamos aquí nos sentimos avergonzados. Si esto no cambia sustancialmente en este torneo, nos tendremos que ir todos los presentes y algunos más».

Antonio Naelson «Sinha» mencionó: «No hay mucho que decir. Las palabras se las lleva el aire, los hechos hablan. Nosotros estamos con la palabra en la boca, si nos tenemos que ir, nos vamos hoy. Los que sabemos lo que es este club nos da vergüenza, hay que reconocerlo. Una disculpa enorme a don Valentín».

Ignacio Ambriz reiteró: «Lo que dije después del juego lo sostengo. Es un fracaso y soy uno de los responsables. Queremos seguir, y lo haremos de la mejor manera. Agradezco el apoyo, ahora no empiezo de cero. Los que nos quedamos sabemos que hemos fracasado. Nos comprometeremos.

Soy muy frontal, y los jugadores ya saben esto de mí. Pero reitero, hemos fracasado y para salir de esto hay que trabajar, hay que arrimarnos el hombro y no porque no lo hayamos hecho antes, se dicen muchas cosas en el vestidor, pero los que sabemos la verdad somos nosotros. Todo es bonito decirlo, pero es mejor trabajar. Me comprometo a meter al equipo entre los primeros cuatro del torneo y estar en la final».

Leo Fernández, uno de los capitanes del equipo, aceptó que: «Hay que comérsela. Todas las críticas nos las tenemos que tragar. El compromiso está en cambiar esto».

Suinaga, afirmó que a pesar de la multa, «habrá inversión. Increíblemente sigue el apoyo. Formaremos un equipo competitivo y si hay que abrir nuevamente la cartera, se tendrá que abrir. Nos hemos equivocado al traer a muchos jugadores, los números son fríos».

En su administración ha tratado de ser conciliador. «Podemos cambiar muchas cosas, pero si en la casa no funciona, no funciona nada. Si no hay resultados en la cancha, lo demás se contamina. Por eso el apoyo a Nacho es absoluto, tiene todo el respaldo. Esto no es magia, hay que apoyar en todo para pelear donde debe de estar institución».