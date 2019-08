Diputado exige transparentar quejas de paisanos

NUEVO LAREDO, TAM.- Transparentar las denuncias presentadas durante el Programa Paisano en curso, así como de temporadas anteriores, pide el diputado federal Salvador Rosas Quintanilla al gobierno federal.

Hasta enero del 2014, las autoridades de la Aduana y del Instituto Nacional de Migración (INM) difundieron los detalles en el número de quejas y denuncias presentadas por los paisanos que ingresan a México, detallándose las dependencias y cantidad de funcionarios involucrados y señalados por las autoridades, y desde entonces se desconocen los datos correspondientes a los últimos 5 años.

En los últimos informes proporcionados por las autoridades a los que se tuvo acceso, se detallaron también las irregularidades cometidas por cualquiera de los funcionarios de las dependencias que participan en el Programa Paisano, como es Aduanas y Banjército, así como dependencias estatales y del gobierno municipal.

Por eso, Rosas Quintanilla consideró que el gobierno federal ha incumplido en difundir las quejas de los connacionales que visitan el país durante las 3 temporadas del Programa Paisano, como es Semana Santa, verano e invierno.

“Esa información sobre las quejas de los paisanos ya no la entregan, ni la difunden. A mi no me han entregado nada al respecto, ningún dato. Y claro que es importante conocer número de quejas y denuncias, y saber cuáles son las dependencias federales mencionadas. Todavía hay trabajo por hacer a favor de los connacionales, ”, consideró el legislador federal..