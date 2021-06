Difundirán bases para beca estatal ‘Integración’

NUEVO LAREDO, TAM.– Este día se darán a conocer las bases para tramitar la Beca Estatal ‘Integración’ para alumnos de escuelas particulares que a través del Departamento de Estímulos Académicos del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo Laredo se podrán gestionar.

Algunos de los requisitos que se solicitan es que las instituciones cuenten con la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, como son: Inicial, preescolar, primaria, Secundaria, media superior y superior.

Otro de los requisitos es que los alumnos de primer año de primaria no podrán ser aspirantes para la obtención de beca. No contar con ningún tipo de beca. No tener hermano becado. Ser alumno regular y contar con promedio mínimo de 9.0, excepto para la carrera de Médico Cirujano Partero el cual será de 8.0 (aplica para alumnos que ya cuenten con evaluación en esta carrera al momento de realizar el trámite).

Obtendrán mayor puntuación en el Sistema Estatal de Becas los alumnos con capacidades diferentes o enfermedades crónico degenerativas, así como alumnos regulares con talento que hayan obtenido el primer lugar en algún torneo cívico, deportivo, cultural o emprendedor a nivel regional, estatal, nacional o internacional en el ciclo escolar inmediato anterior a la realización del trámite.

Este día que se ponga en marcha la convocatoria se sabrá hasta que día tienen como fecha límite los padres de familia para tramitar este beneficio y obtener un 10 al 50 por ciento de descuento en el pago de las mensualidades de su hijo durante el ciclo escolar 2021-2022.