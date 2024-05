Difunden panfletos con información que vincula a Carmen Lilia y a su esposo, Oscar Mario Hinojosa, al Cártel del Golfo

Nuevo Laredo, Tam.— Nuevo Laredo amaneció “inundado” con panfletos difundidos por “Ciudadanos al Rescate de Nuevo Laredo”, que dan a conocer los vínculos de Carmen Lilia Canturosas y su esposo, Oscar Mario Hinojosa, con el Cártel del Golfo y el Clan Carmona, quienes financian su campaña de reelección.

El panfleto señala: “Anteriormente se denunció que Carmen Lilia Canturosas, candidata a la reelección, es miembro del Cártel del Golfo, sin embargo, en realidad ella y su esposo, Oscar Mario Hinojosa, son los líderes de plaza y reciben instrucciones directas de César Morfín Morfín, alias El Primito, y Perla Sharaza McDonald Sánchez, líder del Clan Carmona”.

Varios medios de comunicación a nivel nacional, como Elefante Blanco, Código Magenta, o páginas web como Valor Tamaulipeco, han evidenciado los nexos de Carmen Lilia con el Cártel del Golfo.

De acuerdo con la información difundida, Carmen Lilia tiene como función entregar la plaza al Cártel del Golfo y ha colocado cómplices en puestos clave del Gobierno Municipal, vinculados al CDG y al Clan Carmona. “Estos se encargan de rentar y equipar casas, para alojar grupos de trabajadores, incluyendo sicarios del CDG, que se preparan para atacar a la población de Nuevo Laredo”.

Se advierte que “esto desencadenará una guerra con grandes consecuencias para la ciudadanía, que quedará atrapada en medio de balaceras, sufriendo secuestros y cuerpos colgados, así como descuartizados y ejecuciones… Esto, a Carmen Lilia no le interesa, porque ella vive en Laredo, Texas, y su objetivo es continuar en la presidencia municipal, para seguir enriqueciéndose”.

Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades norteamericanas, para que las investiguen, porque el dinero producto del saqueo a las arcas municipales, es llevado a Estados Unidos.

Se destaca que Carmen Lilia, al vivir en Laredo, Texas, no “ha sufrido como nosotros, los neolaredenses, los colgados, descuartizados, quedar en medio de una balacera o perder a un familiar cuando han llegado otros carteles a pelear la plaza”.

Se hace un recuento de los funcionarios ligados al CDG y al Clan Carmona: Gonzalo Hernández Carrizales, Adrián Alexandro, José Armando Garza Faz y Martin Morga, que, aunque fueron “destituidos”, operan electoralmente en la campaña de Carmen Lilia.

Se agrega en la información difundida que “la líder del Cártel del Golfo, Carmen Lilia Canturosas, ha ubicado a varios miembros de su organización en cargos clave del municipio: Rolando Guevara González, secretario del Ayuntamiento; Marla Montantes, secretaría de Administración; Celia de Londres Moreno, directora de contabilidad en Tesorería; Abraham Pequeño Acuña, director de Contabilidad en Tesorería y Oscar Torres, subdirector Operativo de Compras de Tesorería; Enrique Zurita, subdirector operativo de Compras en Tesorería y Raquel Duran, subdirectora operativa de Tesorería; Gerardo Cantú, subdirector operativo de Tesorería. Son de Ciudad Victoria y Reynosa”.

“Carmen Lilia no representa la 4T, miente, roba y traiciona, aunque pone su cara de mustia e hipócrita y dice ‘primero Nuevo Laredo’. Ella se llena el hocico diciendo que ayuda a la ciudadanía. El dinero es de los neolaredenses que pagamos impuestos y regresas en obras y apoyo”, señala el panfleto.

La ciudadanía pide cuentas a la alcaldesa con licencia, “Nuevo Laredo tiene un presupuesto de cinco mil millones de pesos y Carmen Lilia no los utiliza para mejorar la ciudad, los neolaredenses exigimos cuentas, porque en ninguna parte se ven esos más de 15 mil millones de pesos que ha ejercido en su administración”.

Y concluye: “El mensaje es claro y directo: la denuncia es seria, y Carmen Lilia Canturosas, junto con sus colaboradores que respaldan la entrega de la plaza al CDG, están advertidos sobre su destino. Correrán la misma suerte que aquellos que han apoyado a otros carteles para tratar de entrar a Nuevo Laredo. Esto incluye a Víctor Flores, responsable de Redes Sociales, y a Marco Antonio Martínez García, de prensa”.

El panfleto termina con un código QR: “Recientemente varios medios nacionales, entre ellos la periodista Adela Micha, informaron sobre los vínculos de Carmen Lilia con el Clan Carmona (CDG), aquí te ponemos el enlace para que veas que no son solo palabras”, y está firmado por Ciudadanos al Rescate de Nuevo Laredo.