Dieta ‘T’ aumenta obesidad y sobrepeso, la población consume alimentos grasos

NUEVO LAREDO, TAM.- La obesidad y el sobrepeso que padece un buen porcentaje de la población se debe a que no tenemos un cultura de la prevención, la segunda es que no tenemos una buena alimentación, lo que prefiere la población es la llamada dieta “T”, tortas, tacos y tamales, entre otros alimentos grasos.

Así lo dio a conocer el doctor José Emmanuel Delgado Rodríguez, director de Cruz Roja Mexicana ubicada en Independencia y Comonfort, quien añadió que la ingesta abundante de bebidas gaseosas, es otro factor que de alguna manera hace que se gane más peso, y con ello finalmente se llegue a padecer diabetes.

“No llevamos una buena alimentación saludable, no tenemos la costumbre de visitar al nutriólogo para que nos de una alimentación adecuada, no tenemos la costumbre de realizarnos frecuentemente estudios para determinar si andamos bien en los niveles, o no”, dijo.

Reveló que si cada persona se quisiera un poco, el día de mañana se evitarían muchas enfermedades, toda persona que tiene problemas de alguna amputación en la pierna, de diálisis o problemas de rinopatía, todo eso se debe finalmente por un mal cuidado en la diabetes.

Añadió que muchas de las veces se piensa que no tenemos el dinero suficiente para ingerir los alimentos adecuados, eso no es un factor determinante ya que siempre se come hasta llenar, y no precisamente el alimento adecuado, aunado a que somos muy sedentarios.

Expresó que la realidad es que a la mayoría de las personas no les gusta hacer ejercicio, ni comer alimentos saludables, donde se incluyan verduras y frutas.

Precisó que la gran mayoría de los pacientes que atienden en la benemérita institución tienen el problema de sobrepeso y obesidad, por ello lo que se requiere para evitar tantas enfermedades es hacer la cultura de la prevención.

“Yo creo que de todas las consultas que brindamos ahí en la institución, por lo menos el 50 por ciento de pacientes que acuden tienen sobrepeso o tienen obesidad, el aumentar de peso te conlleva a un aumento en la resistencia a la insulina, aumenta la presión, el colesterol y hay riesgo de un infarto”, expresó.

Señaló que para bajar de peso las personas no necesitan de tantas recomendaciones que emiten a través de la televisión, la única solución para poder estar bien físicamente, es tener una buena alimentación, evitar la comida chatarra, y hacer ejercicio.