Diego Verdaguer publica el libro “Camino al escenario”

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante y compositor argentino, nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el libro Camino al escenario, primera parte de su autobiografía, que abarca desde la infancia hasta su llegada a México en 1970.

En entrevista con Notimex, el artista, quien está por cumplir 50 años de carrera, platicó acerca de esta nueva aventura creativa, donde hace un recuento de los primeros años de vida “de los sueños de un niño que luego se convierten en realidad”.

El texto, dijo, es la historia de un niño que tiene que pasar por muchas cosas, “pero que insólitamente, casi como un juego, llega a México cuando tenía 18 años”. En 1970, Diego arribó por primera vez a México, representado a su país en el II Festival de la Canción Latina, en el que participó también José José.

El cantante explicó que en el texto cuenta los trances que le tocaron vivir para conseguir lo que quería, “como un guerrero que inicia su misión, con una espada en la mano. Como un ilusionista que busca transformar su realidad. En ese sentido, el libro es como un puente entre el sueño y la realidad.

“Me parece que el libro será interesante y divertido para la gente que me conoce; pero puede ser muy ilustrativo para los jóvenes que tienen una ilusión de crear, sin importar en qué disciplina. Creo que puede ser benéfico para fomentar la ilusión en los jóvenes”.

Diego Verdaguer, quien acaba de sacar el álbum Corazón bambino, comentó que “con la publicación de este libro y el nuevo disco, estoy empezando una nueva etapa de mi vida. Ya no hago música para competir por los primeros lugares de popularidad o por ganar el Grammy a la canción”.

En este momento, señaló el cantante, “estoy haciendo música para pasarla y dejar un legado. Estoy haciendo un libro porque me divierte y puede resultar interesante. El libro será distribuido en universidades, la editorial tiene un plan muy ambicioso de distribución. Es el primer paso en un nuevo camino en mi vida”.

Verdaguer, quien recientemente puso en circulación el video del sencillo Lejos de tus ojos, dijo que decidió publicar el libro en este momento “estoy en un momento de mi vida en el que puedo disfrutar de la realidad, de tener ya un camino hecho; estoy abriendo una nueva puerta, que me ilusiona y me divierte.

“Incluso estoy pensando ya en otro libro, que creo será igual de divertido que el primero. Seguramente será una continuación, la otra parte de mi vida, pero no un simple relato cronológico de mis pasos. Uno hace las cosas para pasarla bien, para cumplir metas; y la mía es crear. En este caso estoy creando una lectura que puede ser interesante para mucha gente”.

El libro, editado por Editorial Borders, aborda la infancia de Verdaguer y el arranque de su carrera. Al respecto, el autor afirmó que fue un inicio difícil. “El camino al escenario no es fácil nunca. Estoy muy orgulloso de mis logros, pero fue un trayecto plagado de dificultades. Nadie nunca me dijo ‘mira por aquí es más fácil’. Tuve que golpear puertas una y otra vez”, recordó.

Sin embargo, se dice orgulloso de aquellos primeros pasos. “Hoy tengo una familia, salud, una posición holgada, que es producto de aquel esfuerzo. Los malos momentos y los errores, que también cuento en el libro, son consecuencia de la realidad que vivimos.

En el texto, el compositor recuerda personajes con los que se cruzó en el camino, que fueron significativos en esa etapa de juventud. Sin querer revelar demasiado, Verdaguer refiere el caso de Jorge Luis Borges o Sandro de América, con quienes tuve oportunidad de convivir en algún momento. Igual que otras personalidades del arte, de la poesía de esa época.

Casado con Amanda Miguel desde 1975, el intérprete presentará Camino al escenario el próximo 5 de diciembre en la FIL de Guadalajara. “Me divertí mucho escribiendo, me gustó la experiencia porque es algo que no había hecho. Respeto mucho a los escritores y no podría decir que yo lo soy. Me considero un aprendiz afortunado de que me den la oportunidad de publicar”.

Finalmente, el compositor compartió que en su juventud tenía a Cervantes como escritor favorito. “Ahora me acerco más a los filósofos. Busco autores que me permitan crecer y entender un poco más la vida”.