Luna presenta en México “Voces contra el poder”

CIUDAD DE MÉXICO.- “Voces contra el poder”, que se presenta por primera vez en México, es una obra donde las voces de los actores Diego Luna, Diana Bracho, Juan Manuel Bernal, Jesús Ochoa, Cassandra Ciangherotti, Dolores Heredia, Luis Miguel Lombana y Marina de Tavira, se unen para mandar un mensaje contundente: “defedamos a quien defiende”.

En el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se juntaron los rostros de actores comprometidos, con historias emblemáticas de personas que, muchos de ellos, han dado la vida por defender los derechos humanos en todos los rincones del mundo.

A través de una lectura dramatizada, se presentó este sábado parte de la obra de teatro Voces contra el poder, más allá de la oscuridad, creada por el escritor chileno Ariel Dorfman, que se basó en el libro de Kerry Kennedy, presidenta de la organización Robert F. Kennedy Human Rigths y quien vino a México para estar presente en el montaje.

Al finalizar la obra, el actor Diego Luna dijo que “este ejercicio teatral es para todos los defensores de derechos humanos, que sepan que nos importa lo que hacen”. Por su parte Kerry Kennedy comentó que para escribir el libro pasó más de dos años entrevistando a defensores de derechos humanos. Que han enfrentado el encarcelamiento, la tortura y la muerte.

La estadunidense contó que a una de las que entrevistó fue a Digna a “quien pregunté de dónde sacaba el coraje para enfrentar a la entonces policía judicial federal, incluso después de que la hubieran torturado. Ella me contestó: ‘pienso en lo que me hicieron a mi, a mi comunidad y a mi país y eso me llena de rabia. Sin embargo, me siento en calma por dentro y eso me permite enfrentar lo que sea”.

“Creo que lo me quiso decir Digna, es que debemos estar lo suficientemente enojados para levantar la voz ante la injusticia, debemos estar enojados cuando niñas y mujeres en Ciudad Juárez son violadas desaparecidas y asesinadas; debemos estar enojados cuando 43 estudiantes de Ayotzinapa son desaparecidos y después se fabrica una mentira, enfatizó la luchadora social.

Para el montaje en México, se presentaron los monólogos originales de luchadores sociales como el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, que se dejó escuchar en la voz de Jesús Ochoa; de Kailash Satyarthi, defensor indio de los derechos de la niñez, en la voz del actor Luis Miguel Lombana; o el caso de Jamie Nabozny, activista de estadunidense de en favor de los derechos de la comunidad LGBT, que dio vida Diego Luna.

La propuesta que se presentó en la Ciudad de México incluyó monólogos inéditos de testimonios inspirados en la vida de defensores de derechos humanos del país. Dolores Heredia le dio voz a María Herrera, fundadora de Familiares en Búsqueda, una organización que se ha dedicado a buscar personas desaparecidos en todo el territorio.

También se contó la historia de la periodista asesinada en 2017, Miroslava Breach, en voz de Marina de Tavira; el actor Luis Miguel Lombana, narró la historia de Idelfonso Zamora, personaje que ha luchado contra los talamontes del Gran Bosque de Agua, en el Estado de México.

Un caso especial, que en el montaje se torna emotivo, es el de Valentina Rosendo Cantú, sobreviviente de tortura sexual por parte del Ejército, cuyo testimonio inicia la actriz Cassandra Ciangherotti y termina la propia Valentina, que se levanta de su butaca y dice “ojalá no tuviéramos que escuchar estas historias, ojalá la figura de los defensores de los derechos humanos no fuera necesaria, pero es una utopía. Es necesario asumir que depende de nosotras asegurar que se haga justicia.

Dijo la integrante de la campaña Rompiendo el silencio, que “no es un camino fácil, pero no es imposible. Tenemos que lucha para que esto no se repita. La historia de Rosendo se convirtió en emblemática, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó al gobierno de Felipe Calderón que diera disculpas públicas a originaria de Guerrero.