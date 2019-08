Día Mundial del Gato: Celebremos la magia de tener a un felino en nuestro hogar

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) proclamó desde el año 2002, que cada 8 de agosto celebremos a todos los gatitos del mundo y el compromiso de sus propietarios para cuidarlos y amarlos incondicionalmente.»

La fecha fue elegida porque en el hemisferio norte, agosto es la época del año en la que los felinos se encuentran en pleno apogeo de su fertilidad; sin embargo, sin importar el mes del año, estas conmemoraciones nacen con el propósito de recordar y recalcar la importancia sobre los cuidados adecuados que debemos darle a un gato, el respeto hacia ellos y crear conciencia por la adopción frente a la compra de animales.

En México existen aproximadamente 9 millones de gatos, por lo tanto, líderes en materia veterinaria que firmaron el “Primer Consenso para Promover la Nutrición y la Salud de las Mascotas en México” -gremio que busca promover la correcta alimentación en mascotas mexicanas- destacan 3 cualidades que todo dueño ejemplar de estos compañeros debe tener:

1. Proveerle una dieta equilibrada

Su alimentación debe estar basada desde un punto de vista nutricional, digerible y adecuada a su estilo tranquilo de vida. Las características que determinan cuál es el alimento más adecuado para un gato son la edad, el tipo de vida, la condición (si están castrados o no), la raza, entre otros aspectos. La croqueta garantiza un buen desarrollo muscular y óseo, asimismo, contribuye a una buena resistencia a las enfermedades. El médico veterinario es el indicado para decirte cuál es mejor alimento balanceado para tu compañero.

2. Asegúrate de que beba agua

Recuerda que tu felino amigo tiene reputación de «poco bebedor», esto puede predisponer a aumentar el riesgo de formación de cálculos. Por sus orígenes y hábitos naturales, el gato es una especie que no necesita gran cantidad de este líquido, pero eso no significa que no deba beberlo; siempre debe tener a su disposición agua limpia y fresca ya que también ayuda a la regulación de su temperatura corporal. Es un elemento fundamental que apoya a las funciones fisiológicas de su organismo, así que ¡el agua es su mejor aliado!

3. Procurar que socialice

A pesar de tener una naturaleza solitaria, tu gatito también tiene un fuerte instinto social y utiliza una gran variedad de técnicas comunicativas con otros felinos y contigo. Acariciarlo y jugar con él formará un vínculo afectivo entre los dos, además de que requiere de actividades que lo ayuden a desarrollarse física y emocionalmente, una bola de lana o un poste rascador siempre serán buenas opciones. La regla principal es informarte y realizar buenas prácticas en casa que ayuden a su crecimiento y adaptación al entorno familiar. Una vez que hayas entendido los instintos naturales de este maravilloso compañero, serás capaz de crear un lazo más fuerte con él. Procuremos juntos una óptima salud, mejor calidad de vida y mayor longevidad en nuestros amigos felinos…

#YoAmoAMiMascota

¡Feliz Día Mundial del Gato!

«El más pequeño felino es una obra maestra» -Leonardo Da Vinci