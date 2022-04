Devoción por el arte

MONTERREY, MÉXICO .-Sea figurativo, sacro o abstracto, el arte de Esther González plantea en cada una de sus obras un ejercicio dinámico, geométrico, de estructura, y, sin duda, de un furor que vuelve nuevos los temas viejos.

Esto lo afirmó el crítico Alfonso de Neuvillate para la exposición de la artista «Símbolos. Metamorfosis», realizada en el 2017 en la Pinacoteca de Nuevo León: «Dar lección de que, si bien ya casi todo fue hecho, es menester renovarlo con el enfoque actual de la vida, cuyo complemento es la muerte y la resurrección».

Agregó. «Esther les imprime (a los temas añejos) el sello de vitalidad y el soplo contemporáneo».

Esa misma vitalidad se descubre en cualquiera de las creaciones de la tamaulipeca, quien es una de las más destacadas artistas formadas en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León en la década de los 60. Aquella característica, la vitalidad, no es extraña: forma parte de la personalidad misma de la creadora.

«El arte es liberación, es equivocarme muchas veces y hacer muchas veces lo mismo. Decir: ‘Así lo quiero’, no como dicen algunos: ‘Así me quedó'», sonrió Esther, de 86 años.

«Hay que ser de esta manera: sólo hay una vida y uno tiene que aprovechar que tiene una enseñanza, uno debe confiar en la contundencia del esfuerzo y de la repetición. De repente algo sale que me gusta y digo: ‘Por aquí me voy y para adelante'».

***

La pandemia por el Covid-19 impidió que Esther y su esposo, el también artista Guillermo Ceniceros, salieran de su casa-estudio situada en la Ciudad de México. Ambos viven en la capital desde hace más de 50 años, aunque con frecuencia vuelven a Monterrey para visitar amigos o para participar en alguna exposición con sus obras.

«Aquí andamos, con pandemia y todo: subsistimos, existimos, es fuerte la situación, pero hay que integrarse, hay que acomodarse, no hay que quejarse: hay que servir, atender y meterse en el mundo de uno», dijo hace unos meses.

Ella en ese momento admiraba uno de sus cuadros predilectos: el «Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa», del pintor flamenco Jan van Eyck; le gusta por la luz que entra por la ventana; porque una imagen así le hacía olvidar lo que sucedía afuera.

«Me meto en mi mundo, porque sólo a mí me pertenece: me refugio», afirmó.

Nacida el 19 de abril de 1936 en Tampico, buena parte de su infancia la pasó en Pánuco, Veracruz. Dice que se evoca siempre dispuesta a trazar mapas en el pizarrón, obsesionada con destacar en el dibujo.

«Llovía, qué hacía uno», contó. «La maestra, para que nadie se saliera, nos cerraban la puerta, pero nosotros nos salíamos por las ventanas a mojarnos, mientras yo trazaba dibujos con un palito en el suelo recién llovido».

Naturalmente, dijo, se encaminó a las artes, pero los padres le pidieron estudiar «algo que le diera de comer», así que llegó a la Miguel F. Martínez para cursar docencia, estudio que le gustó y donde encontró a amigos entrañables, entre ellos la líder Rosalinda Robledo Charles.

Pronto, sin embargo, se enteró de la Escuela de Artes Plásticas de la entonces Universidad de Nuevo León, antecedente de lo que sería la actual Facultad de Artes Visuales. En esa tranquilidad, dice, rodeada de cuadros, se sintió como pez en el agua.

«Fue un mundo del que decidí no separarme nunca», comentó Esther, quien tuvo como maestros a Gerardo Cantú, Lupito Santos, y donde vivió años de intensa formación.

De hecho, ahí conoció al que sería su esposo, el duranguense Guillermo Ceniceros, quien afirmó sobre su pareja: «El arte en estos tiempos es todavía democrático pues cada quien puede hacerlo con libertad, que es la característica que exige todo arte: pintar con libertad. ¡Con libertad!

«Esa es la característica de Esther González: pintar con gusto. Por la creatividad y obedeciendo a la imaginación, como así lo exige el arte».

Esther vivió grandes años tanto en la escuela como en el estudio que ella y un grupo de artistas sostuvieron por la calle Martín de Zavala, en el Centro de Monterrey. Entre los creadores que hicieron de aquel estudio un centro cultural estaban Jorge González Neri, Armando López, Gerardo Cantú e Ignacio Ortiz.

«Fue una etapa muy bonita», evocó la artista. «Entonces hacía naturalezas muertas, que no me gusta llamarlas así, prefiero ‘bodegones’.

«En nuestra escuela, a diferencia de Ciudad de México, donde veían a ‘los tres grandes’ (Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros) nosotros acá veíamos a los impresionistas franceses, leíamos libros sobre van Gogh, Cézanne.

«El encuentro con ‘los tres grandes’ ya sería acá en México luego de que Guillermo y yo nos casamos en el 63 en Monterrey. En ese año él se vino a trabajar al Museo de Antropología y, un año después, lo alcancé».

Por mucho tiempo, Esther se dedicó al hogar y a la crianza de los hijos para que Guillermo participara en proyectos, por ejemplos, los murales con Siqueiros, pero ella nunca dejó de pintar, de dibujar, porque está convencida de que el arte es celoso y no puedes dejar de ejercitarlo.

«El arte te lo cobra, la mano se vuelve torpe», sonrió. «Nunca he dejado de dibujar».

***

Así pasaron los años. Sin dejar de pintar (y hasta practicar por años karate, una de sus aficiones), Esther formó una trayectoria sólida y vigorosa, no exenta de grandes pruebas. La crítica de arte Rocío Castelo habló de esto para aquella exposición «Símbolos. Metamorfosis», en la Pinacoteca de Nuevo León.

«En 1985 el terremoto de la Ciudad de México acabó con los frutos de 20 años de trabajo», dijo, «su casa y su taller quedaron totalmente destruidos, pero no así su fuerza y pasión por el trabajo; volvió al lápiz y al cuaderno dando gracias por estar viva e inició una nueva exploración sobre símbolos religiosos y filosóficos, remontándose al arte bizantino».

Esther echó mano de la pintura y del grabado para trazar imágenes figurativas y combinándolas con geometrías, entonces influenciada por obras de artistas como Jan Van Eyck, Leonardo Da Vinci, Hans Memling y Rafael.

Así, su obra sacra cobró forma y fuerza, por lo que ha exhibido no sólo en México, sino en Bulgaria, Serbia, Holanda.

«Que no digan que soy una señora que hace virgencitas», dijo, sonriente, «porque he hecho una obra figurativa con formas hieráticas que no refleja al ser humano actual, que no se parece a nadie, que me complace decir que ha trascendido.

«Por ejemplo, la última vez que vino Juan Pablo II y dio una misa en la Basílica de Guadalupe, me encargaron el diseño del faldón del altar, del cubrecáliz. Lo bordaron en otro lado, pero el diseño es mío, y cada 12 de diciembre los vuelven a sacar».

Eso le emociona, comentó, lo mismo que cuando exhibió sus obras religiosas en La Cripta, el museo de arte bizantino más importante de Bulgaria, en el sótano de la Catedral de Sofía.

«Lloré al ver mis obras con otras siglos pasados».

Elvira Lozano de Todd, directora de la Pinacoteca y amiga de Esther y Guillermo, subrayó la importancia de la obra de la artista, primera mujer de un país occidental en ser miembro honorario del Centro de Investigación de Arte y Cultura Ortodoxa San Miguel Arcángel en el Centro de Lectura Nacional Dobri Voynikov, de Shumen, Bulgaria.

«La obra de Esther González posee una extraordinaria fuerza expresiva que refleja su disciplina férrea y entrega total a su oficio», comentó la promotora cultural.

Esther, incansable, emprende todos los días el viaje hacia su arte diverso. Puede tener decenas de telas empezadas, y es que siempre está comenzando algo nuevo. Curiosa, no deja de fascinarse por la luz, la sombra, el color y las formas.

«‘Dar todo lo que tengo’, siempre digo eso; no quiero que me falte tiempo, tengo energía, me muevo, no pienso para nada en la posteridad y en el legado: trabajo y más trabajo, pasión por lo que hago».

Que no le falte la pasión, se repite, nunca.

Y muy probablemente esa luz, esa devoción, no terminará jamá