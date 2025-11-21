Detienen a siete funcionarios por el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Se levanta un monumento en honor al alcalde asesinado Carlos Manzo Rodríguez en Uruapan, México, el viernes 21 de noviembre de 2025, mientras los fiscales del estado de Michoacán detienen a los sospechosos de su asesinato. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

URUAPAN, México (AP) — Siete funcionarios de la ciudad de Uruapan, en el occidente de México, fueron detenidos por su probable participación en el asesinato del alcalde de esa localidad, cuya muerte conmocionó al país y desató protestas en distintas ciudades.

La Fiscalía del estado de Michoacán —donde está Uruapan— dijo en un breve comunicado que fueron aprehendidos siete servidores públicos de esa localidad por el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido a inicios de mes, pero no ofreció detalles.

Las detenciones ocurren a tres días de la captura en Morelia, capital de Michoacán, de un hombre identificado como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien sería una de las personas que presuntamente participó en la planeación del homicidio.

Los detenidos fueron llevados al Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez y serán puestos a disposición de un juez, detalló la fiscalía estatal.

Algunos de los arrestados fueron sacados de la Casa de Cultura, antigua sede del ayuntamiento y junto a la plaza central donde fue el asesinato, en medio de un fuerte despliegue de seguridad formado por efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y agentes estatales, según constató la The Associated Press.

Funcionarios del equipo de Manzo y ahora de su viuda y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, grababan las detenciones entre lágrimas y sin poder creérselo porque quienes iban subiendo a las camionetas de la fiscalía estatal eran sus antiguos compañeros, personal del círculo más cercano del alcalde asesinado, confirmaron dos personas a la AP que pidieron el anonimato por seguridad.

“El Licenciado” fue identificado como integrante de una célula delictiva de Michoacán vinculada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó esta semana el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

La detención se dio tras el análisis de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videos que permitieron identificar a una parte de los miembros del grupo que participaron en el homicidio, entre ellos el joven identificado solamente como Fernando Josué, quien acompañó al tirador horas antes del crimen y que fue localizado muerto junto a otro hombre identificado como Ramiro “N” el 10 de noviembre en una carretera de Uruapan.