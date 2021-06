Detienen a oootro acosador de Kylie Jenner

CIUDAD DE MÉXICO.- Un fan obsesionado con Kylie Jenner fue arrestado después de que este fuera a su casa y se negara a irse sin antes declararle su amor a la modelo y socialité.

La joven de 23 años es la última hermana del clan Kardashian en tener que solicitar ayuda de la Policía cuando un hombre apareció la semana pasada en su casa sin previo aviso, de acuerdo con el portal TMZ.

Supuestamente, el hombre había intentado previamente acercarse a la mansión de Jenner, pero siempre se marchaba cuando los agentes de seguridad lo atrapaban.

Sin embargo, esta vez, se negó a irse y la seguridad de la modelo lo detuvo hasta que llegó la Policía para arrestarlo. Al parecer, fue acusado de un delito menor de allanamiento de morada y puesto en libertad.

Afortunadamente, la dueña de Kylie Cosmetics no estaba en casa cuando ocurrió el incidente.

Este es uno de los muchos incidentes en los que el equipo de seguridad de las Kardashian ha tenido que arrestar a hombres obsesionados que intentan irrumpir en los hogares de las socialités.

A principios de este mes, a Kim se le concedió una orden de restricción después de que un seguidor amenazara con irrumpir en su casa y besarla si no dejaba de ignorarlo.

Según documentos legales obtenidos por The Blast, Kim Kardashian le pidió a un juez que ordenara a un hombre anónimo de 32 años que se mantuviera alejado de ella y de su familia, ya que supuestamente la había estado acosando durante meses.

“No sé cuánto tiempo (él) ha estado acechándome o intentando venir a mi casa, pero no tengo ninguna relación con él y nunca me he reunido ni me he comunicado con él”, dijo Kim en su solicitud de orden de restricción, según el portal.

“No tengo ningún deseo de comunicarme con él o conocerlo. No hay absolutamente ninguna razón o propósito legítimo para que él se comunique conmigo o venga a mi casa”.

Además, Kim afirmó que dicho hombre ha estado buscando una “relación romántica” con ella y ha estado compartiendo cosas aterradoras en las redes sociales.

El acosador supuestamente hizo todo lo posible para filmar videos desde fuera de la mansión de Kim en Los Ángeles y los compartió en las redes sociales. Además, afirmó que había ido a su casa varias veces.

Según los documentos, los abogados de Kim han descubierto que el hombre tiene antecedentes penales y han descubierto que tiene una larga lista de casos violentos.

Poco antes, en marzo, la casa de Kim fue invadida por un hombre de 24 años que afirmó que ella era su esposa. Según TMZ, la seguridad pudo detenerlo antes de que se acercara a la mansión.