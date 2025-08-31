Detienen a hombre que pretendía tramitar visa láser con documentos falsos

El imputado intentó agredir a los oficiales al momento de la intervención, pero fue sometido

NUEVO LAREDO, TAM .- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un hombre identificado como Carlos Gabriel “B”, de 30 años, por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación y uso de documentos públicos o privados.

El hecho se registró alrededor de las 12:10 horas de este viernes, cuando los agentes realizaban recorridos de seguridad sobre la calle Santa Gertrudis, en las inmediaciones del Consulado Americano, en Nuevo Laredo.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto fue detectado mientras agredía e insultaba a transeúntes, por lo que los uniformados procedieron a entrevistarlo. Durante la conversación, el hombre confesó portar documentación falsa para tramitar una visa láser.

En la revisión, los elementos aseguraron seis recibos de nómina apócrifos, así como un número de seguridad social alterado, con lo que se confirmaron los indicios de falsificación.

El imputado intentó agredir a los oficiales al momento de la intervención, pero fue sometido y posteriormente informado de sus derechos conforme al protocolo legal vigente.

Carlos Gabriel “B” fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se abrió el registro de detención para continuar con las investigaciones correspondientes.