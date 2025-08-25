Detienen a comerciante acusado de acoso sexual contra menores

El hombre de 60 años fue retenido por ciudadanos en la colonia Palacio; la Guardia Estatal aseguró un celular con imágenes y lo puso a disposición de la Fiscalía estatal

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la FGJT, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con el proceso legal correspondiente. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 60 años de edad fue detenido por elementos de la Guardia Estatal en esta frontera, tras ser señalado por presunto acoso sexual contra menores de edad.

La detención ocurrió en la colonia Palacio, donde los efectivos encontraron al individuo retenido por varios ciudadanos, quienes lo acusaban de tomar imágenes inapropiadas de adolescentes que frecuentaban su negocio.

El hombre, quien se identificó como comerciante local, confesó a los oficiales haber obtenido fotografías y videos de jóvenes menores de edad que acudían a su establecimiento.

Una de las mujeres presentes entregó a la Guardia Estatal un teléfono celular que, según afirmó, contenía el material audiovisual registrado por el presunto agresor.

Ante la evidencia y los señalamientos, los oficiales procedieron a informar al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), quien ordenó su detención por el delito de acoso sexual.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la FGJT, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con el proceso legal correspondiente.