Detectan páginas falsas para contratar trabajadores agrícolas

CD. VICTORIA, TAM.- La aparición de páginas que ofrecen trabajo en actividades agrícolas a jornaleros tamaulipecos, y ubicarlos en algún empleo en Canadá, ha sido detectada por la Secretaría del Trabajo.

“Hemos descubierto en algunos casos, páginas que por supuesto, no son de esta dependencia estatal y a través de los cuales se ofrece un puesto a trabajadores agrícolas e. Canadá”, reveló Enrique Fernando Salinas Garza.

La gente debe de comenzar a dudar que los puedan sorprender desde el momento en que les piden que depositen una cantidad de dinero que va de los mil a los tres mil pesos, ya que para apoyarlos, no se les está costando ningún cinco, indicó.

El sub Secretario de Empleo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo en Tamaulipas, comentó que ya se ha procedido a promover una denuncia ante las autoridades competentes, para que se haga una investigación y se proceda legalmente en contra de los responsables.

“La investigación de este caso no nos corresponde a nosotros y está tiene que ser llevada por parte de la autoridad responsable”, apuntó al agregar que se ha denunciado un solo caso de este tipo de páginas.

Señaló que a través de este programa la dependencia ha logrado colocar a 368 trabajadores a quienes, después de capacitar, ayudan a tramitar un permiso temporal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De esta manera, una vez que terminan el plazo para el cual fueron contratados para la cosecha de diferentes frutos y hortalizas, tienen que volver a nuestro país y estar al pendiente para ver la posibilidad de volver a ser contratados, señaló.